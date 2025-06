Na zakázanom pochode Budapest Pride sa zišli desaťtisíce ľudí

Budapešť 28. júna (TASR) - Desaťtisíce ľudí v sobotu pochodovali centrom Budapešti v rámci zakázaného pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters a serverov Blikk.hu a 24.hu.



Davy mávajúce dúhovými vlajkami a transparentmi kritizujúcimi maďarského premiéra Viktora Orbána zaplnili v sobotu popoludní Deákovo námestie neďaleko Budapeštianskej radnice. Protestujúci si cestu vytýčili cez Most slobody ponad rieku Dunaj až do budínskej časti maďarskej metropoly.



Sprievod sa pokúsili narušiť malé skupinky krajne pravicových demonštrantov ako Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ale polícia prípadným šarvátkam zabránila a odklonila trasu pochodu smerom k Alžbetinmu mostu. Počet účastníkov dosiaľ nie je známy, no server Blikk.hu informoval o viac ako 100.000 ľuďoch.



Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní z tohto roka. Podľa nej organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, by mohli dostať pokutu až 200.000 forintov (500 eur).



Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony v reakcii na to vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a podľa budapeštianskych poslancov sú výnimkou zo zákona.



Napriek riziku sa na pochode zišli desaťtisíce ľudí z približne tridsiatich krajín vrátane niekoľkých diplomatov a okolo 70 europoslancov. Účasť nahlásila aj eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová a švédska aktivistka Greta Thunbergová.



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej sú zakázané zhromaždenia propagujúce homosexualitu. O mesiac neskôr prijal aj ústavnú zmenu na posilnenie právnych základov zákazu. Orbán v piatok povedal, že hoci polícia 30. ročník pochodu Pride „nerozpustí“, tí, ktorí sa na ňom zúčastnia, by si mali byť vedomí „právnych dôsledkov“. Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.