Na základne medzinárodnej koalície v Sýrii a Iraku odpálili rakety

Bagdad 26. júla (TASR) - Viacero rakiet bolo vo štvrtok a v piatok opálených na základne v Iraku a Sýrii, na ktorých sú umiestnené jednotky medzinárodnej koalície pod vedením USA. V piatok to uviedli predstavitelia viacerých bezpečnostných zložiek, informuje TASR informáciu podľa agentúry AFP.



Štyri rakety dopadli v blízkosti základne Ajn al-Asad v irackej provincii Anbár, uviedol pre AFP zdroj z irackého bezpečnostného prostredia. Ďalší bezpečnostný predstaviteľ povedal, že došlo k útoku dronom a tromi raketami, ktoré dopadli v blízkosti perimetra základne. Predstaviteľ USA uviedol, že strely dopadli mimo základne a nespôsobili žiadne škody ani zranenia.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že najmenej jedna raketa dopadla aj neďaleko koaličnej základne pri ropných náleziskách Conoco v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie. SOHR s odvolaním sa na sýrské zdroje uviedla, že miestni obyvatelia počuli výbuch.



Raketu údajne vypálili z "oblastí pod kontrolou proiránskych milícií." Doteraz sa žiadna skupina neprihlásila k ani jednému z útokov.



Proiránske skupiny v uplynulých mesiacoch zaútočili na koaličné základne v Iraku a Sýrii najmenej 175 krát, pripomína AFP. K väčšine z týchto útokov sa prihlásil Islamský odboj v Iraku, ktorý je voľnou alianciou rôznych skupín podporovaných Iránom.



Skupiny tieto útoky zdôvodnili solidaritou s Palestínčami, ktorí vedú konflikt s Izraelom v Pásme Gazy. V uplynulých týždňoch však útoky militantov na základne ustali.



Americké ozbrojené sily majú približne 2500 vojakov v Iraku a 900 v Sýrii v rámci medzinárodnej koalície, ktorá do týchto krajín prišla na žiadosť irackej vlády v roku 2014. Ich úlohou bolo bojovať proti Islamskému štátu, ktorý v tom čase ovládal široké územie v Sýrii a Iraku.