Na základnej škole sa žiak vyhrážal učiteľke, zasahovala tam polícia

Praha 20. januára (TASR) - Českí policajti v pondelok zasahovali na Základnej škole Rudolfov v Juhočeskom kraji, kde sa žiak vyhrážal učiteľke. Polícia ho zadržala, uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Žiak bol zadržaný, nikto nebol zranený. Nebezpečenstvo nehrozí. Vyučovanie v škole pokračuje," upresnila polícia aktuálnu situáciu.



Podľa juhočeského hajtmana Martina Kubu, ktorý sa odvolal na informácie od riaditeľa krajskej polície, žiak namieril na učiteľku zbraň. "Našťastie nevyšla rana, útočníka sa podarilo zneškodniť a nikomu sa nič nestalo. Na mieste je polícia a vyšetruje ďalšie detaily. Všetci sú v bezpečí a mimo akékoľvek ohrozenie," napísal Kuba na Facebooku.



Policajné hliadky na miesto dorazili do piatich minút. "Zistili, že žiaka druhého stupňa, ktorý sa vyhrážal zbraňou, sama učiteľka zneškodnila," objasnila polícia s tým, že k streľbe nedošlo. Do školy povolali psychologický intervenčný tím.



Český minister školstva Mikuláš Bek sa polícii poďakoval za rýchly a profesionálny zásah. "Vďaka ich pohotovosti sa podarilo zabrániť tragédii a nikto, našťastie, nebol zranený. Veľké poďakovanie patrí tiež zamestnancom školy, ktorí pomohli situáciu zvládnuť," uviedol na sieti X.



Na incident reagoval aj minister vnútra Vít Rakušan. "Po tragédii na Slovensku z minulého týždňa je to v krátkej dobe ďalší prípad agresie na pôde školy... Agresivita v prostredí, ktoré má byť z podstaty oázou bezpečia, je však alarmujúca. Naša spoločnosť musí byť lepšie pripravená riešiť problémy skôr, než vyústia do otvorenej agresie a násilia," apeloval na sieti X.



Pripomenul tiež nový vládny program Bezpečné detstvo, ktorý predstavil pred Vianocami. Jeho cieľom je predchádzať násiliu v spoločnosti a posilniť bezpečnosť v krajine. Program podľa Rakušana stavia na včasnom odhalení potenciálnych problémov v školách a podpore každého, kto ju potrebuje. "Nedokážeme síce úplne zabrániť excesom, robíme však maximum pre to, aby sme znížili pravdepodobnosť toho, že k nim dôjde," dodal minister.