Na základni Lask v Poľsku pristáli ďalšie americké stíhačky F-15

Varšava 14. februára (TASR) - Ďalšie americké stíhacie lietadlá F-15 pristáli v pondelok na leteckej základni Lask v Poľsku, aby tam pomáhali s dohľadom nad vzdušným priestorom Baltského mora. Oznámil to poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Ďalšie americké stíhačky F-15 dnes pristáli na leteckej základni Lask," uviedol Blaszczak na sociálnej sieti Twitter.



"Týchto osem lietadiel sa pripojí k tým, ktoré do Poľska dorazili minulý týždeň. V rámci misie zabezpečovania vzdušného priestoru NATO sa staráme o bezpečnosť v regióne," dodal Blaszczak.



Poľské ministerstvo obrany 10. februára oznámilo, že na základňu Lask dorazili prvé americké stíhačky F-15, aby sa tam zúčastnili na misii Severoatlantickej aliancie. Stroje majú ostať v Poľsku do konca februára.



NATO podporuje pri zabezpečovaní vzdušného priestoru i Estónsko, Litvu a Lotyšsko, ktoré nemajú dostatok lietadiel na zabezpečenie svojho vzdušného priestoru.



Lietadlá, ktoré sa zúčastňujú na misii Baltic Air Policing, sa často používajú na identifikáciu ruských lietadiel smerujúcich do ruskej exklávy Kaliningradská oblasť alebo z nej. Podľa NATO sa ruské stroje často približujú k vzdušnému priestoru aliancie bez toho, aby poskytli svoj letový plán či komunikovali s kontrolnými vežami. Často pritom majú vypnuté transpondéry určené na lokalizáciou a identifikáciu, píše PAP.



Túto misiu riadi veliteľstvo vzdušných operácií Severoatlantickej aliancie so sídlom v Uedeme na nemecko-holandskej štátnej hranici.