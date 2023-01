Na základni Ramstein bude ďalšie rokovanie o vojenskej pomoci Ukrajine

Berlín 10. januára (TASR) - Predstavitelia Spojených štátov a ich spojencov sa na budúci týždeň stretnú na americkej vojenskej základni Ramstein v Nemecku, kde sa uskutoční ďalšie kolo rokovaní o vojenskej podpore Ukrajiny brániacej sa pred ruskými inváznymi silami. V utorkovom vyhlásení to uviedla základňa Ramstein, informuje agentúra AFP a podľa jej správy aj TASR.



Stretnutie Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktorá koordinuje globálne dodávky zbraní pre ukrajinskú armádu, bude v piatok 20. januára na základni Ramstein hostiť americký minister obrany Lloyd Austin. Pôjde o tretiu takúto schôdzku.



AFP približuje, že v Kontaktnej skupine pre obranu Ukrajiny je približne 50 krajín.



Šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg predtým uviedol, že spojenci Kyjeva sa na budúci týždeň stretnú s ukrajinským ministrom obrany Olexijom Reznikovom s cieľom "diskutovať o tom, aké typy zbraní sú konkrétne potrebné a ako ich spojenci dokážu dodať".



Posilnenie podpory pre Kyjev a intenzívnejšiu spoluprácu avizovala okrem aliancie vedenej Spojenými štátmi aj Európska únia. USA, Nemecko i Francúzsko prisľúbili Ukrajine dodávky bojových vozidiel pechoty. Kyjev však žiada aj dodávky moderných ťažkých tankov. Západné krajiny sa však obávajú, že by sa tak mohli stať priamymi účastníkmi vojny alebo by tým ináč vyprovokovali Rusko, dodáva AFP.