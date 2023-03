Na základni USA v Nemecku sú plánovacie cvičenia ukrajinskej armády

Berlín 3. marca (TASR) - Spojené štáty organizujú na americkej vojenskej základni v nemeckom meste Wiesbaden niekoľkodňové simulované cvičenia pre príslušníkov ukrajinskej armády. Zamerané sú na plánovanie ďalšieho postupu a nadchádzajúcich rozhodnutí na bojisku, pričom sa počas nich skúšajú rozličné scenáre. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA, ktorý vo štvrtok navštívil vojakov vo Wiesbadene, priblížil, že počas cvičení si ukrajinské sily testujú a vyhodnocujú potenciálne vojenské postupy. "Sú to cvičenia o možnostiach, postupoch, ktoré zvažujú," uviedol.



"My robíme len to, že nastavujeme rámec a mechanizmy, ktoré umožnia Ukrajincom, aby sa sami učili, a to na základe situácií či rôznych scenárov," dodal.



"Nikto tam nesedí a nehovorí Ukrajincom choďte vľavo či vpravo, robte toto alebo ono. To nie je prácou medzinárodnej komunity," povedal Milley novinárom cestou do Nemecka.



Generál Darryl William, veliteľ americkej armády v Európe, ocenil desiatky príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl slovami, že sú "veľmi, veľmi dobrí".



USA i ďalšie krajiny už mesiace upozorňujú, že Rusko by mohlo spustiť na jar novú ofenzívu. Americký minister obrany Lloyd Austin v polovici februára uviedol, že Spojené štáty očakávajú, že Ukrajina podnikne ofenzívu proti ruským silám na jar tohto roka.



Milley zdôraznil, že má "obrovskú dôveru vo vôľu Ukrajincov vzdorovať". Dodal, že verí tomu, že výsledkom bude "slobodná, nezávislá, suverénna Ukrajina".