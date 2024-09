Na základni zahraničných síl v Iraku hlásili výbuch

Bagdad 11. septembra (TASR) – Na základni Spojenými štátmi vedených koaličných síl na medzinárodnom letisku v Bagdade bolo v utorok neskoro večer počuť výbuch, oznámili iracké bezpečnostné sily. Podľa zdrojov agentúr AFP a Reuters tam dopadli dve rakety, informuje TASR.



K zrejmému útoku došlo deň pred tým, ako Irak navštívi iránsky prezident Masúd Pezeškiján. K činu sa zatiaľ nikto neprihlásil.



Hovorca spoločného veliteľstva irackých bezpečnostných síl vo vyhlásení uviedol, že explózia zaznela hodinu pred polnocou miestneho času v oblasti, kde sú umiestnení poradcovia medzinárodnej koalície. Iracké sily podľa neho nedokázali zistiť príčinu výbuchu.



Incident neovplyvnil leteckú dopravu, dodal hovorca.



Armádny predstaviteľ pre AFP pod podmienkou anonymity povedal, že výbuch spôsobili dve rakety typu kaťuša. Jedna údajne dopadla na múr základne irackých protiteroristických jednotiek a druhá do areálu základne medzinárodnej koalície bojujúcej proti džihádistom.



Pezeškijána očakávajú v Iraku v stredu, pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu od nástupu do funkcie v júli tohto roka.



Vzťahy medzi Iránom a Irakom, susednými krajinami so šiitskou väčšinou, sa za posledné dve desaťročia zlepšujú. Teherán patrí k hlavným obchodným partnerom Iraku a má značný politický vplyv v Bagdade, kde jeho irackí spojenci dominujú v parlamente a súčasnej vláde.