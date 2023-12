Na základňu v Kambodži prvýkrát dorazili čínske vojnové lode

Phnom Pénh 7. decembra (TASR) - Na námornú základňu v Kambodži sa prvýkrát doplavili dve čínske vojnové lode. Spojené štáty sa v tejto súvislosti obávajú posilnenia čínskeho vplyvu v oblasti Thajského zálivu, ktorý je súčasťou strategicky významného Juhočínskeho mora, informovali vo štvrtok agentúry AFP a AP.



Podľa nej plavidlá kotvia zrejme už niekoľko dní na rozostavanej námornej základni Ream, nachádzajúcej sa v blízkosti prístavného mesta Sihanoukville. Kambodžskí predstavitelia neuviedli, o aké lode ide, aký je účel ich návštevy ani ako dlho sa tam zdržia.



Na nástupnom mostíku jedného z minimálne dvoch plavidiel však bolo vidno označenia, na základe ktorých sa dalo identifikovať, že ide o čínsku korvetu Wen-šan, píše AP.



Kambodžský minister obrany, generál Seicha ešte v nedeľu uviedol, že navštívil Ream v rámci "príprav výcviku kambodžskej námornej flotily", pričom zhodnotil aj postup prác na dokončení základne. Čínu v tejto súvislosti nespomenul, ale zverejnil zábery, na ktorých vidno kambodžských predstaviteľov s čínskym veľvyslancom a čínskymi námorníkmi.



Námorná základňa Ream sa ešte len buduje, ale podľa štvrtkového vyjadrenia nemenovaného predstaviteľa kambodžského rezortu obrany by jej výstavba, ktorú financuje Čína, mala byť už "čoskoro dokončená". Kambodžu tento týždeň okrem toho navštívil jeden z najvyšších predstaviteľov čínskeho rezortu obrany.



Kambodža dlhodobo udržiava blízke vzťahy s komunistickou vládou v Pekingu. V júli zverejnené družicové snímky ukázali, že na základni Ream bolo postavené vyše 360 metrov dlhé mólo, ktoré by podľa expertov mohlo slúžiť na kotvenie čínskych lietadlových lodí. Kambodžské úrady však popreli, že by bolo mólo postavené s týmto účelom.