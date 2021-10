Na základňu v Sýrii, ktorú používa koalícia vedená USA, zaútočil dron

Bejrút 21. októbra (TASR) - Na základňu at-Tanf v Sýrii, ktorú používa koalícia vedená USA, zaútočilo v stredu bezpilotné lietadlo. Bolo počuť niekoľko výbuchov, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Spojenom kráľovstve.



"Výbuchy zazneli zo základne at-Tanf, ktorú používa koalícia vedená USA" bojujúca proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), uviedlo SOHR. Dodalo, že bezprostredne neboli hlásené žiadne obete.



Americký predstaviteľ pod podmienkou anonymity pre AFP potvrdil, že došlo k útoku na základňu at-Tanf. "Nevieme o žiadnych obetiach na životoch," dodal.



Základňa at-Tanf sa nachádza na juhu Sýrie v blízkosti hraníc s Irakom a Jordánskom. Bola zriadená v roku 2016 v rámci boja proti IS. Sýrska vláda a jej spojenci však opakovanie tvrdia, že americkí vojaci nemajú dôvod zdržiavať sa na základni.



Sily podporované Iránom sú rozmiestnené v tesnej blízkosti tejto púštnej základne, ktorá leží na strategicky významnej diaľnici medzi sýrskou a irackou metropolou - Damaskom a Bagdadom.