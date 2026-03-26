Štvrtok 26. marec 2026
Na zámku pri Paríži vystavia Napoleonov klobúk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Chantilly 26. marca (TASR) - Historici vo štvrtok predstavili novoobjavený klobúk Napoleona Bonaparta z čias jeho exilu na ostrove Svätá Helena. Koncom tohto roka bude vystavený na zámku Chateau de Chantilly severne od Paríža, uviedli vo štvrtok historici. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Čierny plstený dvojrohý klobúk vo štvrtok predstavi médiám. Mathieu Deldicque ako riaditeľ Múzea Condé na zámku Chateau de Chantilly nález označil za „skutočný zázrak“ a zdôraznil, že všetky jeho časti boli dobre zachované.

„Tento klobúk je zjavením,“ povedal. „Poznáme každú etapu jeho histórie, od Napoleonovho exilu na Svätej Helene až po súčasnosť,“ dodal.

Jean-Guillaume Parich z Armádneho múzea potvrdil pravosť klobúka z bobrej plsti. Povedal, že ide o jednu zo štyroch pokrývok hlavy, ktoré si zosadený cisár vzal do exilu na ostrove Svätá Helena.

„Sú tam dokonca aj dosť dojímavé, dosť chytľavé detaily – konkrétne jeho hodvábna podšívka vykazuje jasné známky potu,“ povedal. „Človek si naozaj vie predstaviť cisára v jeho posledných rokoch,“ dodal.

Napoleon vo svojom závete napísanom krátko pred smrťou v roku 1821 odkázal niekoľko svojich vecí vrátane dvoch klobúkov synovi, rímskemu kráľovi. Dedičstvo sa však k Napoleonovi II., ktorý zomrel v roku 1832 na infekciu pľúc, nedostalo.

Cisársky majetok privezený zo Svätej Heleny v roku 1836 dostala Napoleonova sestra Caroline Muratová a klobúk sa v roku 1904 dostal do zbierok múzea Condé. Tam skončil v depozite a zabudlo sa naň.

Klobúk vystopoval Parich až v roku 2025 počas prípravy výstavy. Vyrobil ho Napoleonov oficiálny výrobca klobúkov Poupard. Má všetky charakteristické znaky cisárskeho dvojrohého klobúka vrátane proporcií, malej trojfarebnej kokardy a podšívky z hodvábu a taftu, povedal Parich. Napoleon si objednal 60 až 80 takýchto klobúkov.

Pravosť približne 15 klobúkov sa podarilo overiť a väčšina z nich sa teraz nachádza v múzejných zbierkach.

Napoleonské memorabílie dosahujú na aukciách závratné ceny. V roku 2023 sa klobúk patriaci Napoleonovi predal za rekordné takmer dva milióny eur.
