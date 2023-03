Na zámku v Lánoch budú pravidelné komentované prehliadky

Praha 1. marca (TASR) - Na zámku v Lánoch, ktorý je od roku 1921 letným sídlom českého prezidenta, budú od stredy pravidelné komentované prehliadky pre verejnosť. Stane sa to prvýkrát v histórii. Nové prehliadkové okruhy pripravil aj Pražský hrad, ktorý detaily zverejnil na svojej webovej stránke, informuje spravodajkyňa v Prahe.



Návštevníci si v Lánoch budú môcť prezrieť reprezentačné priestory na prvom poschodí zámku. Prehliadkový okruh zahŕňa napríklad Masarykov salónik, Pracovňu TGM (Tomáša Garrigue Masaryka), Žltý audienčný salón, Veľkú jedáleň či Reprezentačnú halu. Prístupný bude aj interiér kostola Najsvätejšieho mena Ježišovho.



Počas desiatich rokov, keď bol prezidentom Miloš Zeman, sa vnútorné priestory zámku Lány otvorili pre verejnosť len dvakrát, naposledy minulý rok pred Vianocami.



Na Pražskom hrade pribudne šesť nových prehliadkových okruhov. Návštevníci si budú môcť prezrieť napríklad Malú audienčnú sieň Vladislava Jagelovského a dostanú sa tiež bližšie k trónu Ferdinanda V. Prístupná bude aj vyhliadka s terasou pri Vladislavskej sále. Verejnosť tiež bude môcť navštíviť významné miesto Katedrály svätého Víta - kaplnku svätého Václava. Dostanú sa tiež do kráľovskej hrobky.



Podľa riaditeľa Správy Pražského hradu Jana Nováka je dôvodom novej ponuky pre návštevníkov aj snaha získať viac financií do rozpočtu Hradu. "My sme veľmi dlho uvažovali, ako sa vyrovnáme s rastúcimi cenami energií, s infláciou. Prišli sme k názoru, že namiesto toho, aby sme zdražovali základné vstupné, musíme rozšíriť ponuku," uviedol pre server iDNES.cz.



Podľa Nováka chcú tiež pestrejšou ponukou splniť jeden zo svojich cieľov, a to vrátiť českých občanov na Pražský hrad.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)