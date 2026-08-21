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TRAGÉDIA VO VZDUCHU: Zrútilo sa lietadlo s ôsmimi ľuďmi
Vedúci Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) pre Aljašku Clint Johnson uviedol, že v lietadlo boli dvaja piloti a šiesti pasažieri.
Autor TASR
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Juneau 21. augusta (TASR) - Charterové lietadlo s ôsmimi ľuďmi na palube sa vo štvrtok zrútilo neďaleko ohľahlej radarovej základne na západe amerického štátu Aljaška. S odvolaním sa na federálne úrady o tom informovala agentúra AP, píše TASR.
Vedúci Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) pre Aljašku Clint Johnson uviedol, že v lietadlo boli dvaja piloti a šiesti pasažieri. Informácie o ich stave neboli zatiaľ k dispozícii.
Lietadlo vyštartovalo z mesta Anchorage a predpokladá sa, že havarovalo popoludní miestneho času, keď sa približovalo k radarovej základni Cape Newenham, dodal Johnson.
Aljašské záchranné koordinačné centrum oznámilo, že spustilo pátraciu a záchrannú operáciu po tom, ako dostalo správu o nehode lietadla neďaleko Cape Newenham.
Vedúci Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) pre Aljašku Clint Johnson uviedol, že v lietadlo boli dvaja piloti a šiesti pasažieri. Informácie o ich stave neboli zatiaľ k dispozícii.
Lietadlo vyštartovalo z mesta Anchorage a predpokladá sa, že havarovalo popoludní miestneho času, keď sa približovalo k radarovej základni Cape Newenham, dodal Johnson.
Aljašské záchranné koordinačné centrum oznámilo, že spustilo pátraciu a záchrannú operáciu po tom, ako dostalo správu o nehode lietadla neďaleko Cape Newenham.