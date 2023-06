Na západe Česka hrozia silné búrky, nie je vylúčené ani tornádo

Praha 22. júna (TASR) - V západnej časti Česka hrozia vo štvrtok večer a v noci extrémne silné búrky, pri ktorých sa očakáva prívalový dážď, krúpy a silný vietor. Podľa meteorológov sa nedá vylúčiť ani tornádo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Zvyšujeme stupeň nebezpečenstva na búrky v časti Čiech na extrémny, na väčšine územia Moravy a v Sliezsku na vysoký," uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na Twitteri s tým, že možno pôjde o "búrkovú udalosť roka".



Meteorológovia najprv očakávajú osamotenejšie supercely s krúpami veľkými aj päť centimetrov a následne búrkové systémy s vetrom presahujúcim rýchlosť 100 km/h, ktoré môžu spôsobiť veľkoplošné škody.



"Nemôžeme vylúčiť ani vznik tornáda, najmä navečer na izolovanejších supercelách na západe a severozápade Čiech. Panuje určitá neistota, či to hlavné nezostane v Nemecku, ale (poveternostný) potenciál je veľký," varoval ČHMÚ. Neskôr dodal, že pravdepodobnosť samotného vzniku tornáda je napriek tomu nízka.



Očakáva sa, že nárazy vetra môžu vyvracať stromy, prívalový dážď môže zatopiť podchody, podjazdy a pivnice či podomlieť cesty. Pravdepodobné sú aj výpadky elektriny a problémy v doprave. Meteorológovia odporúčajú zabezpečiť okná, dvere, skleníky a voľne položené predmety. "Nevstupovať a nevchádzať do prúdiacej vody a zatopených miest. Pri šoférovaní vozidla v búrke znížiť rýchlosť jazdy a ísť veľmi opatrne," radí ČHMÚ.



České dráhy v súvislosti s výstrahou aktivovali preventívne opatrenia a posilnili pohotovostnú službu. "Vo vybraných staniciach budú pripravené zásoby vody a občerstvenia pre cestujúcich, ktorí by boli v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok nútení na dlhšiu dobu prerušiť svoju cestu," informoval hovorca ČD Emanuel Vittek. Zároveň prosia cestujúcich, aby sa na možné komplikácie pripravili a okrem dostatku tekutín a potravín mysleli aj na lieky, ktoré pravidelne užívajú.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)