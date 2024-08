Na západe Iránu prebiehajú vojenské cvičenia Revolučných gárd

Teherán 11. augusta (TASR) – Iránske elitné Revolučné gardy vykonávajú na západe krajiny vojenské cvičenia, ktoré potrvajú až do utorka, informovala v nedeľu iránska štátna spravodajská agentúra IRNA. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cvičenia sa začali v piatok v provincii Kermanšáh neďaleko hraníc s Irakom. Ich účelom je "zvýšiť bojovú pripravenosť a ostražitosť" ozbrojených síl, uvádza IRNA.



Cvičenia prebiehajú v čase, keď Irán pohrozil Izraelu odvetou za zabitie lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju, ku ktorému došlo 31. júla v iránskej metropole Teherán.



Irán a Hamas zo smrti Haníju obviňujú Izrael. Ten sa k zodpovednosti za atentát neprihlásil, no ani ju nepoprel, čo ešte viac posilňuje obavy z toho, že vojna medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy môže prerásť do širšieho vojenského konfliktu.