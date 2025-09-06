< sekcia Zahraničie
Na západe Londýna horí deväťposchodová budova, zasahuje stovka hasičov
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady ani médiá bezprostredne neinformovali o možných obetiach či rozsahu škôd.
Autor TASR
Londýn 6. septembra (TASR) - Približne 100 hasičov bojuje s požiarom deväťposchodovej budovy v západolondýnskej štvrti White City. Podľa tamojších hasičov sa plamene rozšírili na horné poschodia objektu, informuje TASR s odvolaním sa na denník London Evening Standard a televíziu Sky News.
Úrady uzavreli rušnú ulicu Wood Lane a obyvateľov vyzvali, aby sa oblasti vyhýbali. Prvé hlásenia o požiari prijali hasiči krátko po 3.00 h miestneho času (4.00 SELČ).
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady ani médiá bezprostredne neinformovali o možných obetiach či rozsahu škôd.
Úrady uzavreli rušnú ulicu Wood Lane a obyvateľov vyzvali, aby sa oblasti vyhýbali. Prvé hlásenia o požiari prijali hasiči krátko po 3.00 h miestneho času (4.00 SELČ).
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady ani médiá bezprostredne neinformovali o možných obetiach či rozsahu škôd.
Crews continue to work at the scene of a fire in White City.— London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025
The fire is in a mixed-use building, with a restaurant and external decking among the areas of the building currently alight.
Please avoid the area.https://t.co/x6fo2wOu67 pic.twitter.com/QbUeLo9yLh