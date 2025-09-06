Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Na západe Londýna horí deväťposchodová budova, zasahuje stovka hasičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady ani médiá bezprostredne neinformovali o možných obetiach či rozsahu škôd.

Autor TASR
Londýn 6. septembra (TASR) - Približne 100 hasičov bojuje s požiarom deväťposchodovej budovy v západolondýnskej štvrti White City. Podľa tamojších hasičov sa plamene rozšírili na horné poschodia objektu, informuje TASR s odvolaním sa na denník London Evening Standard a televíziu Sky News.

Úrady uzavreli rušnú ulicu Wood Lane a obyvateľov vyzvali, aby sa oblasti vyhýbali. Prvé hlásenia o požiari prijali hasiči krátko po 3.00 h miestneho času (4.00 SELČ).

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady ani médiá bezprostredne neinformovali o možných obetiach či rozsahu škôd.

