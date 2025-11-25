< sekcia Zahraničie
Na západe Nigérie ozbrojenci uniesli ďalších desať ľudí
K nájazdu došlo týždeň po tom, ako ozbrojenci pri útoku na kostol v dedine Eruku zabili dvoch ľudí a 35 veriacich uniesli.
Autor TASR
Lagos 25. novembra (TASR) - Neznámi ozbrojenci uniesli desať žien a detí z dediny v štáte Kwara na západe Nigérie, uviedla v utorok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Komisár štátnej polície Ojo Adekimi uviedol, že útočníkmi boli pastieri. „Prebieha po nich pátranie. Policajti sú v teréne spolu s miestnymi poľovníkmi,“ povedal komisár pre agentúru AFP.
Minulý týždeň ozbrojené gangy taktiež uniesli vyše 300 detí z katolíckej školy v severnej časti stredonigérijského štátu Niger a pár dní predtým 25 žiačok z inej školy.
Táto africká krajina je v dlhodobej bezpečnostnej kríze. Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, tvrdí AFP.
Nigéria je tiež rozdelená medzi prevažne kresťanský juh a moslimský sever a už dlho je dejiskom džihádistických povstaní, v ktorých dochádza k zabíjaniu kresťanov i moslimov - často bez rozdielu. Gangy taktiež pravidelne útočia na kostoly aj mešity.
Americký prezident Donald Trump začiatkom novembra pohrozil vojenskou akciou v súvislosti s aktuálnou krízou v Nigérii, ktorú označil za „masové vraždenie“ nigérijských kresťanov. Toto tvrdenie nigérijská vláda odmieta.
