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Na západe USA zahynuli traja hasiči bojujúci s rozsiahlym požiarom

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Dym stúpa z požiaru Snyder Fire horiaceho neďaleko Thompson Springs v Utahu v nedeľu 28. júna 2026. Foto: TASR/AP

Národná meteorologická služba (NWS) uviedla, že podmienky pre lesné požiare zostávajú kritické pre juhozápad USA a časti regiónu Veľká panva až do pondelka.

Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Traja hasiči zahynuli cez víkend pri boji s požiarom na hranici amerických štátov Utah a Colorado. Šíreniu plameňov pomáhajú vysoké teploty, silný vietor a nízka vlhkosť vzduchu, píše TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.

Päť hasičov uviazlo cez víkend v plameňoch, pričom traja prišli o život a ďalší dvaja utrpeli popáleniny, uviedla vo svojom vyhlásení americká Služba pre lesné požiare (U.S. Wildland Fire Service). Agentúra AP informovala, že k tomu došlo v sobotu.

Národná meteorologická služba (NWS) uviedla, že podmienky pre lesné požiare zostávajú kritické pre juhozápad USA a časti regiónu Veľká panva až do pondelka.

Utah a Colorado v súčasnosti podľa AFP bojujú s viac ako desiatimi požiarmi, ktoré zasiahli plochu niekoľko stotisíc akrov.

Guvernér Utahu Spencer J. Cox zakázal používanie ohňostrojov počas nadchádzajúceho Dňa nezávislosti, ktorý Američania oslavujú 4. júla. Guvernér Colorada Jared Polis zase vyhlásil výnimočný stav s cieľom podporiť hasičské zásahy.

AFP vysvetľuje, že k intenzívnejším požiarom vedie človekom spôsobená klimatická zmena, pri ktorej stúpajúce teploty a čoraz suchšie podmienky vytvárajú prostredie náchylné na vyvolanie plameňov.
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