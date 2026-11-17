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Na Západnom brehu došlo k ďalšiemu incidentu s osadníkmi
Izraelská armáda uviedla, že vyšetruje informácie o pokuse o útok v oblasti Jericha.
Autor TASR
Ramalláh 17. novembra (TASR) - Streľba izraelských osadníkov v dedine Dujúk at-Tahtá západne od Jericha na okupovanom Západnom brehu Jordánu si vyžiadala život Palestínčanky a zranenia ďalších desiatich ľudí. V noci na utorok o tom informovala palestínska štátna televízia citovaná agentúrou Reuters.
Riaditeľ oddelenia urgentného príjmu nemocnice v Jerichu Jahjá Mufrih novinárom povedal, že obeťou je staršia žena, ktorá podľahla strelnému zraneniu hlavy.
Izraelská armáda uviedla, že vyšetruje informácie o pokuse o útok v oblasti Jericha. Na miesto vyslala vojakov, ktorí v okolí zriadili cestné zátarasy.
K tomuto incidentu došlo v čase zvýšeného napätia v oblasti. Začiatkom novembra sa tam usadila skupina izraelských osadníkov, ktorí v okolí Jericha obsadili palestínske domy. Niektorým palestínskym obyvateľom tým znemožnili prístup k vlastným nehnuteľnostiam a vyvolali obavy z ďalších útokov.
Riaditeľ oddelenia urgentného príjmu nemocnice v Jerichu Jahjá Mufrih novinárom povedal, že obeťou je staršia žena, ktorá podľahla strelnému zraneniu hlavy.
Izraelská armáda uviedla, že vyšetruje informácie o pokuse o útok v oblasti Jericha. Na miesto vyslala vojakov, ktorí v okolí zriadili cestné zátarasy.
K tomuto incidentu došlo v čase zvýšeného napätia v oblasti. Začiatkom novembra sa tam usadila skupina izraelských osadníkov, ktorí v okolí Jericha obsadili palestínske domy. Niektorým palestínskym obyvateľom tým znemožnili prístup k vlastným nehnuteľnostiam a vyvolali obavy z ďalších útokov.