Na Západnom brehu zastrelili Palestínčana
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bol obeťou 25-ročný muž.
Autor TASR
Tel Aviv 18. apríla (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že „predpokladaný militant,“ ktorý vstúpil do osady na Západnom brehu Jordánu s nožom, bol zabitý. Podľa palestínskych úradov išlo o 25-ročného Palestínčana. Agentúra AFP informuje, že armáda neuviedla, kto je zodpovedný za smrť tejto osoby, píše TASR.
Armáda tvrdí, že „terorista“ vstúpil do osady Negohot a v rámci rýchlej reakcie bol „eliminovaný“. Nehlásila žiadne ďalšie obete, či zranenia.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bol obeťou 25-ročný muž. Palestínska tlačová agentúra WAFÁ informuje, že muža zastrelili izraelské jednotky a jeho telo zobrali z miesta incidentu.
Izraelské ozbrojené zložky podľa spravodajského portálu The Times of Israel uviedli, že vykonali raziu v dome tohto muža, v ktorom údajne našli improvizovanú zbraň a ďalšie vojenské vybavenie. Armáda tvrdí, že muž „plánoval vykonať teroristické útoky proti izraelským civilistom a vojakom“.
Vojaci zadržali brata obete a odovzdali ho na výsluch tajnej službe Šin Bet.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy pred viac ako dva a pol rokmi došlo na okupovanom Západnom brehu Jordánu k výraznému nárastu násilia proti Palestínčanom a ich majetku. Podľa palestínskych úradov izraelskí vojaci alebo osadníci na tomto území zabili najmenej 1061 Palestínčanov - väčšinou civilistov.
Na základe izraelských údajov zahynulo za rovnaké obdobie najmenej 45 Izraelčanov vrátane vojakov a civilistov, a to pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií.
Armáda tvrdí, že „terorista“ vstúpil do osady Negohot a v rámci rýchlej reakcie bol „eliminovaný“. Nehlásila žiadne ďalšie obete, či zranenia.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bol obeťou 25-ročný muž. Palestínska tlačová agentúra WAFÁ informuje, že muža zastrelili izraelské jednotky a jeho telo zobrali z miesta incidentu.
Izraelské ozbrojené zložky podľa spravodajského portálu The Times of Israel uviedli, že vykonali raziu v dome tohto muža, v ktorom údajne našli improvizovanú zbraň a ďalšie vojenské vybavenie. Armáda tvrdí, že muž „plánoval vykonať teroristické útoky proti izraelským civilistom a vojakom“.
Vojaci zadržali brata obete a odovzdali ho na výsluch tajnej službe Šin Bet.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy pred viac ako dva a pol rokmi došlo na okupovanom Západnom brehu Jordánu k výraznému nárastu násilia proti Palestínčanom a ich majetku. Podľa palestínskych úradov izraelskí vojaci alebo osadníci na tomto území zabili najmenej 1061 Palestínčanov - väčšinou civilistov.
Na základe izraelských údajov zahynulo za rovnaké obdobie najmenej 45 Izraelčanov vrátane vojakov a civilistov, a to pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií.