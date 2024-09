Na zaplavených územiach Poľska vyhlásia stav živelnej pohromy

Varšava 15. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu informoval, že po konzultácii s príslušnými ministrami a útvarmi nariadil pripraviť vládne nariadenie o vyhlásení stavu živelnej pohromy. Informáciu o tom Tusk zverejnil na svojom konte na sieti X, uvádza TASR.



Rozhodnutie súvisí s extrémnymi dažďami a záplavami, ktoré postihli mnohé miesta v južnej a juhozápadnej časti Poľska. Najdramatickejšia situácia je v Dolnom Sliezsku a Opolskom vojvodstve.



Podľa zákona sa stav živelnej pohromy vyhlasuje na čas potrebný na zabránenie alebo odstránenie následkov prírodnej katastrofy, pričom najdlhšie na 30 dní.



Tusk pred tým v nedeľu informoval, že Poľsko má prvú oficiálne potvrdenú obeť lejakov a záplav. Ide o človeka, ktorý sa utopil v Dolnom Sliezsku.



Poľský premiér súčasne sumarizoval, že situácia na mnohých miestach v Poľsku je dramatická, a apeloval na obyvateľstvo, aby rešpektovalo pokyny záchranných zložiek týkajúce sa evakuácie.



Spravodajský web TVN24.pl napísal, že najhoršia situácia je v meste Stronie Šlonskie neďaleko hraníc s Českom, kde sa pretrhla hrádza a prívalová vlna zaplavila ulice, pričom strhla najmenej jeden dom a ďalšie poškodila.



Mnohí ľudia v zaplavených častiach tohto mesta zostali uväznení v panelových bytových domov, pričom voda často dosahovala do výšky prvého poschodia.



Juh a juhozápad Poľska od piatka sužujú výdatné dažde, ktoré zapríčinili rozvodnenie niektorých vodných tokov. V noci na nedeľu sa situácia na mnohých miestach zdramatizovala, napísal server Onet.pl.



Podľa online spravodajstva denníka Gazeta Wyborcza je situácia kritická aj v mestách Glucholazy a Kladsko neďaleko hraníc s ČR, kde sa rieky vyliali z korýt a voda sa valí ulicami.



Poľský dopravca PKP Intercity kvôli počasiu od nedele do odvolania prerušil vlakové spojenie medzi Poľskom a Českom, píšu poľské médiá. Niektoré spoje majú skrátenú trasu do miest pri slovenských hraniciach, ďalšie sú zrušené úplne - napríklad expres Silesia z Ostravy do Varšavy.