Na záver procesu so Sarkozym žiadala obhajoba jeho oslobodenie

Paríž 22. júna (TASR) - Obhajoba bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho požiadala v utorok na záver procesu v súvislosti s nelegálnym financovaním kampane z roku 2012 o jeho oslobodenie. Informuje o tom agentúra DPA.



Šesťdesiatšesťročný Sarkozy sa podľa obhajoby "nedopustil zločinu". Pojednávania trvali niekoľko týždňov, Sarkozy sa na záver procesu do súdnej siene nedostavil. Verdikt bude podľa očakávania známy až neskôr.



Prokuratúra minulý týždeň požiadala o väzenský trest pre francúzskeho exprezidenta v trvaní jedného roka, z toho šesť mesiacov podmienečne, ako aj zaplatenie pokuty vo výške 3750 eur.



Konzervatívec Sarkozy bol vo funkcii od roku 2007 do roku 2012, pripomína DPA. Spolu s 13 ďalšími osobami je obvinený z vytvorenia falošného účtovného systému, ktorý mal kamuflovať jeho nadmerné výdavky na predvolebné mítingy. Podľa prokuratúry účtovníci varovali Sarkozyho, že výdavkami prekoná maximálny limit stanovený na predvolebnú kampaň, čo vtedy predstavovalo 22,5 milióna eur. On však údajne naďalej trval na uskutočnení ďalších podujatí.



Jeho predvolebná kampaň napokon v skutočnosti stála takmer 43 miliónov eur. Exprezident však tvrdí, že si falošného systému fakturácie nebol vedomý a obvinenia odmieta.