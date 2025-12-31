< sekcia Zahraničie
Na zbrane USA pre Ukrajinu prispeli spojenci už vyše 4 mld. dolárov
Autor TASR
Kyjev 31. decembra (TASR) - Rumunsko a Chorvátsko sa pripojili k mechanizmu PURL, v rámci ktorého spojenci nakupujú od USA zbrane a muníciu pre Ukrajinu. Celková suma príspevkov dosiahla 4,3 miliardy dolárov, z toho takmer 1,5 miliardy dolárov len v decembri, oznámil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý novým prispievateľom poďakoval za účasť na iniciatíve. Informuje o tom TASR.
Od jesene Ukrajina dostáva zbrane zo zásob USA na základe mechanizmu nazvaného Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL). Ten vytvorili Spojené štáty a ich spojenci, pričom tieto dodávky financujú krajiny NATO.
Do iniciatívy sa dosiaľ podľa Zelenského zapojilo 24 krajín. Chorvátsko podľa svojho ministerstva zahraničných vecí prispelo sumou 15 miliónov eur, zatiaľ čo Rumunsko poskytlo 50 miliónov eur.
Vďaka doterajším príspevkom vo výške viac než štyroch miliárd dolárov sa už podarilo vytvoriť osem balíkov pomoci a v súčasnosti prebiehajú práce na financovaní ďalších dvoch, uviedol Zelenskyj na sieti X.
„Ďakujeme všetkým, ktorí Ukrajine v tomto roku pomohli, a tým, ktorí nás budú podporovať aj v roku 2026. Prinášame mier a zaručenú bezpečnosť Ukrajine a celej Európe,“ dodal.
