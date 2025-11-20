< sekcia Zahraničie
Na zdravotnú výchovu v Poľsku zapísali rodičia len tretinu detí
Predmet negatívne ohodnotila poľská biskupská konferencia a v médiách sa objavila informácia že svojho syna z predmetu vypísal primátor Varšavy Rafal Trzaskowski.
Autor TASR
Varšava 20. novembra (TASR) - Len necelá tretina poľských žiakov sa tento školský rok zapísala na hodiny zdravotnej výchovy, ktorá nahradila predmet výchova k rodinnému životu. Podľa novembrových údajov poľského ministerstva školstva ide o približne 30 percent žiakov. Štátna tajomníčka Paulina Piechna-Wieckiewiczová z Novej ľavice za nízkym záujmom vidí kritiku predmetu pre prvky sexuálnej výchovy zo strany niektorých skupín, ako aj jeho dobrovoľnú voliteľnosť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Na jednej strane máme negatívnu kampaň zo strany určitých skupín, ktoré sa mylne domnievali, že zdravotná výchova predstavuje hrozbu pre ústavné práva rodičov. Do toho sa vmiešala politika a mnohé skupiny obetovali zdravotnú výchovu na politickom oltári,“ povedala štátna tajomníčka uplynulý piatok.
Predmet negatívne ohodnotila poľská biskupská konferencia a v médiách sa objavila informácia že svojho syna z predmetu vypísal primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Ten neskôr vyhlásil, že jeho syn sa na zdravotnej výchove bude zúčastňovať.
Rezort uviedol, že zdravotnú výchovu navštevuje najviac žiakov základných škôl - približne 40 percent oprávnených. Na stredných školách je účasť podstatne nižšia, od desiatich percent na gymnáziách, po necelých osem percent na technických školách. Podľa prognózy by celková účasť mohla do roku 2027 klesnúť na 26 percent.
Rezort plánuje vyhodnotenie predmetu a ešte v tomto školskom roku by sa mohlo rozhodnúť o jeho zavedení ako povinného. „Ten predmet je jednoducho potrebný. Podľa môjho názoru je nevyhnutný na vedenie preventívnych aktivít v školách,“ uviedla Piechna-Wieckiewiczová. Ministerka školstva Barbara Nowacka taktiež považuje zavedenie tohto predmetu za jeden z najväčších úspechov poľského školstva.
Ministerstvo v stredu začalo aj konzultácie nových učebných osnov v ktorých navrhuje napríklad zrušenie výučby latinčiny ako druhého voliteľného jazyka. Autori osnov chcú tiež posilniť autonómiu učiteľov a zamerať sa na štúdium s porozumením a schopnosť uplatnenia vedomostí žiakmi mimo školy.
Okrem zdravotnej výchovy bol od tohto školského roka zavedený aj predmet občianskej výchovy. Nové učebné osnovy budú zavedené od septembra 2026 pre prvý stupeň základných škôl a od septembra 2027 pre prvý ročník stredných škôl. Následne budú zavádzané pre ďalšie ročníky.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
