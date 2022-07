Na Zem nekontrolovateľne dopadla čínska raketa, NASA kritizuje Peking

Washington/Peking 31. júla (TASR) - Čínska raketa spadla v sobotu nekontrolovateľne späť na Zem do oblasti pri Indickom oceáne, pričom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) kritizoval Peking, že nezverejnil informácie o páde tohto potencionálne nebezpečného objektu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Americké vesmírne veliteľstvo uviedlo, že čínska raketa Dlhý pochod 5B, ktorá minulú nedeľu vyniesla na obežnú dráhu modul potrebný pre dokončenie čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác), dopadla do oblasti pri Indickom oceáne zrejme v sobotu o 14:45 SEČ. Veliteľstvo zároveň apelovalo na Čínu, aby zverejnila technické informácie o návrate rakety na Zem, ako napríklad možnú oblasť rozptylu jej trosiek.



Šéf NASA Bill Nelson uviedol, že takéto informácie by mali zverejňovať všetky krajiny, ktoré majú vlastný vesmírny program. "Je to veľmi dôležité pre zodpovedné využívanie vesmíru a bezpečnosť ľudí na Zemi," uviedol Nelson.



Čínska vesmírna agentúra neskôr zverejnila súradnice oblasti dopadu tohto vesmírneho plavidla. Raketa podľa agentúry dopadla do Suluského mora asi 57 kilometrov východne od pobrežia filipínskeho ostrova Palawan. "Väčšina zariadení (rakety) bola zničená pri opätovnom vstupe (do atmosféry)," uviedla čínska vesmírna agentúra o rakete.



Malajzijská vesmírna agentúra neskôr zverejnila video, na ktorom sú zrejme zachytené trosky rakety. Zároveň uviedla, že zaznamenala ako trosky tohto objektu horia pri opätovnom vstupe do atmosféry, keďže tento vesmírny odpad prelietaval pri dopade aj cez malajzijský vzdušný priestor. Podľa Malajzie dopadla raketa do Suluského mora severovýchodne od ostrova Borneo.