Na Zem sa po šesťmesačnej misii na ISS vrátili štyria astronauti

Mys Canaveral 12. marca (TASR) - Štyria astronauti pochádzajúci zo štyroch rôznych krajín sa v utorok vrátili späť na Zem po šesťmesačnej misii na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Návratový modul spoločnosti SpaceX preletel ponad územie Spojených štátov a ešte pred svitaním o 5:47 h miestneho času (10.47 SEČ) dopadol do vôd Mexického zálivu neďaleko Floridy. Let z ISS trval 18,5 hodiny.



Návratovú misiu viedla astronautka amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jasmin Moghbeliová, spolu s ktorou sa na Zem vrátil aj Dán Andreas Mogensen, Satoši Furukawa z Japonska a ruský kozmonaut Konstantin Borisov. Títo štyria astronauti boli na ISS od vlaňajšieho augusta.



Kozmonauti, ktorí ich tam nahradili, dorazili na ISS minulý týždeň taktiež na palube vesmírnej lode spoločnosti SpaceX. "Nechali sme vám arašidové maslo a tortily," uviedla cez rádio Moghbeliová pred odletom.



"Už teraz mi chýbate a vďaka za tento veľmi štedrý dar," odpovedala astronautka NASA Loral O’Hara, ktorá na ISS zotrvá ešte niekoľko týždňov a na Zem sa vráti na palube ruskej vesmírnej lode Sojuz.



Aj napriek napätým vzťahom a invázii Ruska na Ukrajinu zostáva vesmír jednou z mála zostávajúcich oblastí spolupráce medzi Spojenými štátmi a Ruskom, pripomína agentúra AFP.



Počas nedeľňajšej rozlúčkovej ceremónie Moghbeliová vzdala hold medzinárodnému partnerstvu, ktoré vzniklo po studenej vojne v 90. rokoch minulého storočia a vydláždilo cestu pre stavbu ISS. "Je to znamenie toho, čo dokážeme, keď spolupracujeme," povedala astronautka.



Pre spoločnosť SpaceX išlo už o siedmu rutinnú misiu na ISS, kam vesmírna loď tejto spoločnosti prvýkrát dorazila v roku 2020. NASA začala so SpaceX spolupracovať v rámci svojej snahy o zníženie závislosti na ruských vesmírnych raketách. Okrem spoločnosti SpaceX začne k ISS čoskoro v rámci spolupráce s NASA lietať aj firma Boeing, ktorej prvý let s posádkou je naplánovaný na máj tohto roka.