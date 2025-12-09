Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Zem sa ruskou kozmickou loďou Sojuz vrátili členovia posádky ISS

Nosná raketa Sojuz-2.1b. Foto: TASR/AP

Kozmická loď pristála o 8.04 h moskovského času (6.04 h SEČ) neďaleko mesta Žezkazgan v strednom Kazachstane.

Autor TASR
Moskva 9. decembra (TASR) - Ruská kozmická loď Sojuz MS-27 v utorok ráno dopravila z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) späť na Zem amerického astronauta Jonathana Yonga Kima a ruských kozmonautov Sergeja Ryžikova and Alexeja Zubrického. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry TASS.

Kima, Ryžikova a Zubrického na ISS vystriedali ruskí kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Christopher Williams. Na vesmírnu stanicu dorazili ešte koncom novembra.

ISS je na obežnej dráhe od 20. novembra 1998. Stanicu spoločne prevádzkujú Rusko, USA, Kanada, Japonsko a desať štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) – Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

Vesmírna stanica je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. V rámci sankcií uvalených na Rusko mnoho západných krajín ukončilo partnerstvo s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos, hoci rakety Sojuz stále lietajú k ISS.
.

