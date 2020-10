Na Zem sa vrátila trojica kozmonautov z orbitálnej základne

Moskva/Almaty 22. októbra (TASR) - Traja členovia posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa vo štvrtok vrátili naspäť na Zem. Návratový modul kozmickej lode Sojuz MS-16 bezpečne pristál v kazašskej stepi, informovali svetové agentúry.



Modul s ruskými kozmonautmi Anatolijom Ivanišinom a Ivanom Vagnerom a americkým astronautom Chrisom Cassidym o 04.54 h SELČ dopadol približne 150 kilometrov juhovýchodne od mesta Žezkazgan nachádzajúceho sa v strednej časti Kazachstanu.



Trojica strávila vo vesmíre 196 dní, na orbitálnej základni pôsobili od 9. apríla tohto roka.



Po lekárskej prehliadke mali navrátilcov previezť vrtuľníkmi do Žezkazganu. V rámci preventívnych opatrení museli byť členovia tímu vyslaného na miesto pristátia absolvovať testy na prítomnosť nového koronavírusu. Obmedzený bol aj počet osôb zapojených do celej operácie.



Na ISS dorazila minulý týždeň nová trojčlenná posádka: Rusi Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Sverčkov a Američanka Kathleen Rubinsová. Tí by na základni mali zostať približne šesť mesiacov.