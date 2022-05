Vedci: Na Zemi by sa mohli úplne minúť niektoré materiály

Londýn 9. mája (TASR) - Vedci z britskej Kráľovskej chemickej spoločnosti (RSC) upozorňujú, že v najbližších rokoch by sa na Zemi mohli vyčerpať zásoby materiálov používaných na výrobu elektroniky. Navrhujú ich preto extrahovať zo starých elektronických zariadení. TASR správu prevzala od britskej stanice BBC.



RSC odštartovala kampaň zameranú na neudržateľnosť ťažby vzácnych kovov používaných v elektronike. Poukazuje na to, že ich dostupnosť môžu negatívne ovplyvniť aj svetové konflikty vrátane vojny na Ukrajine. Tá spôsobila napríklad nárast cien niklu, ktorý je hlavnou surovinou pri výrobe autobatérií. Vzrástla aj cena lítia, v porovnaní s vlaňajškom až o 500 percent.



Odhaduje sa, že v roku 2021 sa vyhodilo až 57 miliónov ton elektroniky. "Naše spotrebiteľské správanie v súvislosti s elektronikou je neudržateľné a môže sa stať, že sa jednoducho minú surové zdroje, ktoré potrebujeme," upozornil predseda RSC Tom Welton. Dodal, že tieto návyky ničia aj životné prostredie.



V nasledujúcom storočí by sa na Zemi mohli kompletne vyťažiť prvky ako gálium, arzén, striebro, indium, ytrium a tantal. Tieto materiály sa používajú pri výrobe LED osvetlenia, teplomerov, kardiostimulátorov, teleskopov, zrkadiel, turbínových lopatiek, mikročipov, antibakteriálnych povrchov či kontaktných šošoviek.



Podľa BBC množstvo elektronického odpadu každoročne narastie o dva milióny ton. Len 20 percent z tohto počtu sa však cielene zbiera a recykluje.



Z prieskumu realizovaného RSC, do ktorého sa zapojilo 10.000 respondentov v desiatich krajinách, vyplýva, že spotrebitelia majú záujem o udržateľnejšie technológie – až 60 percent opýtaných by prešlo ku konkurenčnej značke, ak by mali istotu, že produkty vyrába šetrnejším spôsobom.



Prieskum tiež odhalil, že väčšina ľudí netuší, ako treba zaobchádzať s vlastným elektronickým odpadom. Respondenti sa obávali environmentálneho dopadu nepoužívaných elektronických zariadení alebo si neboli istí bezpečnosťou recyklačného procesu.



Vedci navrhujú, aby výrobcovia či predajcovia elektroniky umožnili spotrebiteľom vrátiť staré elektronické zariadenia a zabezpečili ich recykláciu. Rovnako nabádajú ľudí, aby starú elektroniku neskladovali doma, ale aby nepoužívané mobily či iné zariadenia posunuli príbuzným alebo predali.