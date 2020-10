Na ženevských rokovaniach o Líbyi došlo k pokroku, hlási Williamsová

Ženeva 21. októbra (TASR) - Úradujúca šéfka Podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL) Stephanie Williamsová vyjadrila v stredu optimizmus, pokiaľ ide o vyhliadky ženevských rozhovorov medzi znepriatelenými líbyjskými stranami o prímerí. Po dvoch dňoch rokovaní, ktoré majú trvať do soboty, sa totiž obe strany dohodli na otvorení pozemných a leteckých trás.



"Som dosť optimistická... je tu cítiť vážnosť a odhodlanie," uviedla na tlačovej konferencii Williamsová, ktorú citovala agentúra AFP.



"S potešením oznamujem, že obe strany dosiahli dohodu o niekoľkých dôležitých otázkach, ktoré priamo ovplyvňujú životy a blaho líbyjského ľudu," povedala Williamsová.



Podľa jej slov existuje "skutočné odhodlanie zachovať jednotu a zvrchovanosť krajiny".



Rokovania vojenských predstaviteľov znepriatelených strán konfliktu v Líbyi, ktorých sprostredkovateľom je OSN, sa začali v Ženeve v pondelok.



Ide už o štvrté kolo takýchto rokovaní. Williamsová dúfa, že rozhovory prispejú k dosiahnutiu trvalého prímeria v tejto severoafrickej krajine, už dlhé roky sužovanej násilím a nestabilitou.



Aktuálnym rokovaniam predchádzali dvojdňové separátne diskusie sprostredkovateľov so zástupcami oboch znepriatelených strán. Williamsová sa už minulý týždeň stretla v Moskve so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



Šéfka misie OSN v Líbyi vyjadrila nádej, že počas tohtotýždňových rokovaní v Ženeve "obe strany dospejú k riešeniu všetkých zostávajúcich otázok v záujme dosiahnutia úplného a trvalého prímeria v Líbyi".



Líbya zažíva už takmer desaťročie chaosu, a to od roku 2011, keď povstanie podporované Severoatlantickou alianciou (NATO) zvrhlo dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího.



V súčasnosti v krajine zvádzajú boj o moc dve súperiace vlády. Na jednej strane je vláda národnej jednoty (GNA), ktorú uznali OSN aj Európska únia a ktorá má vojenskú podporu Turecka a Kataru. Východ krajiny kontroluje vláda podporovaná poľným maršalom Chalífom Haftarom, ktorý má podporu Egypta, SAE, Jordánska a Ruska.