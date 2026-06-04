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Na zhromaždení po vražde Henryho Nowaka v Británii vypukli násilnosti

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Ľudia protestujú pred policajnou stanicou počas zhromaždenia proti vražde 18-ročného študenta Henryho Nowaka v juhoanglickom meste Southampton 2. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce zomierajúceho Nowaka, ktorého britská polícia v decembri 2025 po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom spútala.

Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Jedenásť policajtov utrpelo zranenia a dve osoby zadržali v juhoanglickom meste Southampton na zhromaždení proti vražde 18-ročného študenta Henryho Nowaka. V stredu to uviedla tamojšia polícia, píše TASR podľa správ stanice BBC a agentúry PAP.

Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce zomierajúceho Nowaka, ktorého britská polícia v decembri 2025 po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom spútala a následne, na základe nepravdivého obvinenia, označila za útočníka.

Digwa policajtom klamal, keď tvrdil, že ho Nowak rasisticky urážal a že obeťou je on sám. Nowaka, ktorý bol podľa agentúry PAP poľského pôvodu, na zverejnených záberoch počuť, ako policajtom opakovane hovorí „nemôžem dýchať.“

Digwu v pondelok odsúdili na minimálne 21 rokov väzenia. Prokuratúra zvažuje podanie odvolania, keďže trest je podľa nej príliš mierny.

Náčelník polície Hampshire Alexis Boon povedal, že pri nepokojoch došlo k útokom na policajtov, pri ktorých útočníci využili improvizované zbrane, ďalej k poškodeniu domov a vozidiel. Dodal, že zranených bolo 11 policajtov a jeden policajný pes.

Správanie policajných príslušníkov zapojených do incidentu s Nowakom postúpili Nezávislému úradu pre dohľad na činnosť polície (IOPC). Tento prípad vyvolal diskusiu o štandardoch policajnej práce v Británii vrátane obáv, že strach z obvinení z rasizmu mohol ovplyvniť konanie policajtov.

Britský premiér Keir Starmer v stredu vyhlásil, že existujú vážne otázky týkajúce sa toho, ako obvinenia z rasizmu ovplyvnili rozhodovanie policajtov. Hoci je podľa neho potrebné komplexne vyšetriť okolnosti tohto prípadu, násilie proti policajtom počas týchto protestov označil za hanebné a neprijateľné.
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