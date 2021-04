Na zhromaždeniach na podporu Navaľného zatkli vyše 1700 ľudí

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruská polícia zadržala vyše 1700 ľudí na zhromaždeniach na podporu kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktoré sa v stredu konali v desiatkach miest po celom Rusku. Vo štvrtok o tom informovala ľudskoprávna organizácia OVD-Info, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



V stredu večer vyšli do ulíc tisíce ľudí. Žiadali slobodu a náležitú lekársku starostlivosť pre väzneného Navaľného, ktorý drží v trestaneckej kolónii pri Moskve tri týždne protestnú hladovku.



Ruská opozícia zorganizovala demonštrácie v desiatkach miest a najväčšie sa konalo v metropole Moskva.



Organizácia OVD-Info, ktorá monitoruje zatýkanie na opozičných protestoch, uviedla, že do štvrtka rána polícia zadržala "1783 ľudí v 97 mestách".



Účastníci na nepovolených demonštráciách v Rusku môžu dostať pokutu alebo niekoľko dní väzenia.



Väčšinu ľudí - 805 - zatkli v Petrohrade, kde polícia násilne rozháňala davy šokovými obuškami.



Medzi zadržanými bola aj Navaľného tlačová tajomníčka Kira Jarmišová. Dostala desať dní väzenia za vyzývanie ľudí na účasť na nepovolených zhromaždeniach.



Navaľného kľúčovú spolupracovníčku Ľubov Soboľovú takisto dali ešte pred zhromaždením v Moskve do policajnej väzby a v priebehu štvrtka sa má postaviť pred súd.



Stredajšie zhromaždenia neboli také mohutné ako demonštrácie v zime, keď Navaľného (44) zatkli v januári hneď po prílete do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov liečil a zotavoval po takmer smrteľnej otrave nervovoparalytickou látkou.



Vtedy vyšli v mrazoch do ulíc desaťtisíce ľudí a vyše 11.000 bolo zatknutých.



Navaľnyj obviňuje zo spomínanej otravy Kremeľ, ktorý to odmieta.



Opozičného politika odsúdili na dva a pol roka väzenia za starú kauzu sprenevery a tento trest si odpykáva v trestaneckej kolónii približne 100 kilometrov východne od Moskvy.



Zdravie sa mu však od začiatku protestnej hladovky vážne zhoršilo. Drží ju preto, aby dostal správnu lekársku starostlivosť, keďže ho trápi niekoľko zdravotných ťažkostí ako bolesti chrbta a znecitlivenie dolných končatín.