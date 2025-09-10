Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Zahraničie

Na žiadosť Poľska sa uskutočnili konzultácie podľa článku 4 NATO

.
Na snímke generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že Rada NATO prerokovala situáciu, vyjadrila solidaritu s Poľskom a odsúdila konanie Ruska.

Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) - Na žiadosť Poľska sa v stredu dopoludnia uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Oznámil to v stredu hovorca poľskej vlády Adam Szlapka po tom, čo premiér Donald Tusk informoval o formálnom podaní návrhu v súvislosti s narušeniami poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že Rada NATO prerokovala situáciu, vyjadrila solidaritu s Poľskom a odsúdila konanie Ruska. Zdôraznil, že aliancia je pripravená brániť územie členských krajín, bude monitorovať vývoj na svojom východnom krídle a jej protivzdušná obrana zostáva v pohotovosti.

Rutte dodal, že preniknutie dronov na poľské územie bez ohľadu na to, či bolo úmyselné alebo nie, predstavuje vážne nebezpečenstvo a jeho úplné vyhodnotenie stále prebieha.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom