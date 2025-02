Na žiadosť USA bola zrušená tlačová konferencia Zelenského s Kelloggom

Kyjev 20. februára (TASR) - Tlačová konferencia po rozhovore ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s vyslancom prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu bola vo štvrtok na žiadosť amerických predstaviteľov zrušená. S odvolaním sa na Zelenského hovorcu Serhija Nykyforova o tom informovala agentúra AP, píše TASR.



Cesta Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu a Rusko bývalého amerického generálporučíka Keitha Kellogga časovo koliduje so spormi medzi Trumpom a Zelenským, ktoré narušili ich osobné vzťahy a vyvolali ďalšie pochybnosti o budúcnosti podpory USA pre Ukrajinu pri jej obrane proti ruskej armáde.



Vo štvrtok sa Kellogg stretol aj s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že "prediskutovali cesty ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru". "Opätovne som potvrdil odhodlanie Ukrajiny dosiahnuť mier silou a našu víziu potrebných krokov," povedal Sybiha, uviedla britská stanica BBC.



V stredu sa Kellogg v Kyjeve stretol s hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandrom Syrským, so šéfmi spravodajských služieb, ako aj s vedúcim prezidentskej kancelárie Andrijom Jermakom, informoval Zelenskyj v noci na štvrtok na sociálnych sieťach.



Vzťahy medzi Trumpom a Zelenským sa zhoršili po utorkových rusko-amerických rozhovoroch v Rijáde, na ktoré nebola prizvaná ani Ukrajina, ani zástupcovia z Európy.



Následne americký prezident prišiel s viacerými kontroverznými vyhláseniami: Zelenského označil za diktátora bez volieb a žiadal vyúčtovanie mnohomiliardovej pomoci, ktorú Ukrajina dostala od USA počas prezidentovania Joea Bidena. Trump tiež nepodložene tvrdil, že Zelenskému dôverujú len štyri percentá Ukrajincov - z ukrajinských prieskumov verejnej mienky vyplýva, že Zelenskyj má dôveru viac ako 50 percent obyvateľov Ukrajiny.



Ukrajinský prezident na tieto výroky reagoval vyhlásením, že Trump na popud Ruska žije v "dezinformačnom priestore".



Kým lídri európskych štátov sa Zelenského zastali a Trumpove výroky označili za absurdné. Trumpov viceprezident J. D. Vance ukrajinského prezidenta v stredu kritizoval za jeho verejnú kritiku Donalda Trumpa a jeho mierových iniciatív.



V rozhovore pre National Pulse Vance označil Zelenského prístup za "hanebný" a kontraproduktívny a zdôraznil, že takáto taktika by mohla ohroziť vzťahy Ukrajiny s jej najdôležitejším spojencom - USA.



Vance varoval Zelenského aj pred verejnou kritikou Trumpa, lebo to nie je najlepší spôsob, ako s ním komunikovať. "Toto na amerického prezidenta nezaúčinkuje, bude to mať skôr opačný efekt," upozornil Vance.



Viceprezident USA odsúdil aj európskych politikov, ktorí kritizovali Trumpa za návrh usporiadať voľby na Ukrajine. "Myšlienka, že počas vojny nemôžete mať voľby, je podľa mňa dosť smiešna myšlienka. "A prezident dal jasne najavo", že voľby na Ukrajine by sa mali konať, dodal americký viceprezident.