Na židovskej demonštrácii proti vojne v Gaze zadržali zhruba 300 ľudí

New York 24. apríla (TASR) - Zhruba 300 židovských demonštrantov zadržali v utorok neskoro večer v New Yorku, kde sa počas tzv. sederovej večere modlili za dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy. Lídra demokratickej väčšiny v Senáte Chucka Schumera súčasne žiadali, aby ukončil poskytovanie americkej vojenskej pomoci Izraelu. Počas protestu zablokovali jednu z hlavných dopravných tepien, píše TASR podľa stredajšej správy denníka The Guardian.



Protest sa konal tesne pred tým, ako americký Senát schválil rozsiahly balík vojenskej a humanitárnej pomoci v celkovej hodnote vyše 95 miliárd dolárov pre viacero krajín. Najväčšia pomoc sa týka Ukrajiny (60,8 miliardy dolárov), balík však zahŕňa aj pomoc pre Izrael a civilistov v konfliktných oblastiach vrátane Gazy (26,4 miliardy) a tiež pomoc pre indo-pacifickú oblasť, obzvlášť Taiwan. Po mesiacov prieťahov balík pred pár dňami odobrila aj Snemovňa reprezentantov, takže teraz prešiel už celým Kongresom.



Židovskí demonštranti sa zišli pred rezidenciou Schumera v Brooklyne a žiadali ho, aby zastavil vyzbrojovanie izraelskej armády, ktorá je do veľkej mieri závislá od amerických zbraní, paliva do stíhačiek a ďalšieho vojenského vybavenia. K masovému zatýkaniu pristúpila polícia po skončení rituálov sprevádzajúcich seder, ktorý sa tradične koná v prvý večer (a v diaspóre v prvé dva večery) sviatku nekvasených chlebov, známemu ako pesach.



Základom sederu je biblický príkaz učiť deti o význame oslobodenia židovského národa z egyptského otroctva. Rituálna sederová večera pozostáva zo 14 alebo 15 bodov, ktoré okrem hlavného chodu zahŕňajú napríklad požehnanie vína, umytie rúk, jedenie horkých bylín s nekvaseným chlebom a iných symbolických pokrmov.



Židia vo svete tento sviatok často využívajú na rôzne formy protestov voči tomu, čo považujú za prejavy globálnej nespravodlivosti. The Guardian pripomína, že židovské skupiny v USA už od 7. októbra zorganizovali viacero protivojnových demonštrácií.



Vojna, ktorú Izrael vedie v Pásme Gazy proti militantnému hnutiu Hamas už prekročila 200 dní. Konflikt bol vyvolaný bezprecedentným útokom Hamasu na Izrael, ktorý si 7. októbra 2023 vyžiadal životy približne 1170 ľudí, prevažne civilistov.



Izrael po útoku spustil vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy a zaviazal sa eliminovať Hamas. Podľa palestínskeho ministersva v Gaze, ktoré ovláda Hamas, počas tejto ofenzívy zahynulo už vyše 34.000 ľudí, prevažne žien a detí.