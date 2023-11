Na židovskom cintoríne vo Viedni horelo, išlo zrejme o podpaľačstvo

Viedeň 1. novembra (TASR) – V židovskej časti Viedenského ústredného cintorína v noci na stredu niekto zjavne založil požiar. Na múre cintorína tiež našli nasprejované hákové kríže. Oznámil to predseda židovskej obce v rakúskej metropole (IKG) Oskar Deutsch, informuje TASR podľa tlačovej agentúry APA.



Oheň zachvátil vstupnú časť obradnej siene pri jednej z brán cintorína. Pri incidente neutrpel nikto zranenia. Prípad vyšetruje krajinský úrad na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (LVT), oznámila polícia. Príčina požiaru podľa nej nie je zatiaľ známa.



Hovorca hasičského zboru pre APA povedal, že požiar vypukol niekedy v nočných hodinách. Hasičov privolali ráno po 8.00 h, do ich príchodu už plamene takmer úplne dohoreli.



Budovu, v ktorej vznikli značné materiálne škody, úrady dočasne uzavreli, hroby však možno navštevovať.



"Najdôraznejšie odsudzujem útok na židovský cintorín vo Viedni," uviedol rakúsky kancelár Karl Nehammer. "Antisemitizmus nemá miesto v našej spoločnosti," dodal na sociálnej sieti s nádejou, že páchateľov rýchlo vypátrajú.



"Počet antisemitských incidentov v Rakúsku v posledných týždňoch výrazne vzrástol. To sa musí skončiť," žiadal rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. "'Nikdy viac' je konkrétna úloha pre nás všetkých: Židovky a Židia musia mať možnosť žiť v Rakúsku v bezpečí," zdôraznil.



"Pokojné a ohľaduplné spolužitie má v našom meste najvyššiu prioritu. Je našou historickou povinnosťou chrániť židovský život a židovské inštitúcie," napísal starosta Viedne Michael Ludwig.