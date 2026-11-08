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Na znak solidarity inštitúcie EÚ v Bruseli stiahli vlajky na pol žrde
V Poľsku sa nedeľnou polnocou začal dvojdňový štátny smútok.
Autor TASR
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Brusel 8. novembra (TASR) - Vlajky pred sídlami inštitúcií Európskej únie v Bruseli v nedeľu spustili na pol žrde na znak solidarity s Poľskom, kde v sobotu pri útoku strelca v Krakove prišlo o život prišlo šesť ľudí a ďalších 16 osôb utrpelo zranenia vrátane dvoch policajtov a samotného útočníka.
O spustení vlajok na pol žrde informovala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v príspevku zverejnenom v poľštine na sociálnej sieti X a citovanom agentúrou PAP.
„Európsky parlament smúti spolu s Poľskom. Krakov. Mesto, ktoré nemožno zlomiť,“ napísala Metsolová.
Vlajky EÚ stiahli na pol žrde aj pred budovami Európskej komisie a Európskej rady. Poľské a európske vlajky spustili na pol žrde aj pred poľskými diplomatickými zastúpeniami v Bruseli.
Metsolová navštívila Poľsko vo štvrtok a piatok a v sobotu bola prvou predstaviteľkou EÚ, ktorá po útoku vyjadrila krajine solidaritu. Sústrasť Poľsku prejavili v sobotu aj predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
V Poľsku sa nedeľnou polnocou začal dvojdňový štátny smútok.
O spustení vlajok na pol žrde informovala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v príspevku zverejnenom v poľštine na sociálnej sieti X a citovanom agentúrou PAP.
„Európsky parlament smúti spolu s Poľskom. Krakov. Mesto, ktoré nemožno zlomiť,“ napísala Metsolová.
Vlajky EÚ stiahli na pol žrde aj pred budovami Európskej komisie a Európskej rady. Poľské a európske vlajky spustili na pol žrde aj pred poľskými diplomatickými zastúpeniami v Bruseli.
Metsolová navštívila Poľsko vo štvrtok a piatok a v sobotu bola prvou predstaviteľkou EÚ, ktorá po útoku vyjadrila krajine solidaritu. Sústrasť Poľsku prejavili v sobotu aj predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
V Poľsku sa nedeľnou polnocou začal dvojdňový štátny smútok.