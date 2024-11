Na znovuotvorení Notre Dame prednesie prejav prezident Macron

Paríž 1. novembra (TASR) - Hlavným rečníkom na slávnostnom znovuotvorení parížskej katedrály Notre Dame, ktoré je naplánované na 7. decembra, bude francúzsky prezident Emmanuel Macron. V rozhovore pre agentúru AFP o tom informoval parížsky arcibiskup Laurent Ulrich.



AFP podotkla, že na Francúzsko je mimoriadne nezvyčajné, aby politický líder dostal príležitosť prihovoriť sa ľuďom - veriacim i laikom - vo vnútri katolíckeho chrámu. Francúzsko je totiž podľa ústavy sekulárnou krajinou s prísnou odlukou cirkvi od štátu. Ako však vysvetlil Ulrich, pre Macrona to bude príležitosť deklarovať, že splnil sľub o opätovnom otvorení Chrámu Matky Božej o päť rokov, ktorý dal v príhovore k národu po ničivom požiari.



Požiar z 15. apríla 2019 šokoval nielen Francúzsko, ale aj veľkú časť civilizovaného sveta, pričom na stredovekej katedrále, ktorá je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO, spôsobil značné škody.



V rámci slávnostného znovuotvorenia sa predstaví aj slávny organ katedrály, ktorý bol po poškodení prachom pri požiari "úplne rozobratý, vyčistený a opäť uvedený do prevádzkyschopného stavu," doplnil arcibiskup.



V nedeľu 8. decembra sa bude v chráme konať prvá omša, počas ktorej Ulrich posvätí nový oltár.



"Obdobie znovuotvárania" Notre Dame bude trvať šesť mesiacov - do Turíc, ktoré pripadajú na 8. júna, povedal Ulrich.



Pozvánku na znovuotvorenie katedrály dostal aj pápež František, ktorý však v septembri - na prekvapenie niektorých pozorovateľov - oznámil, že do Paríža nepríde, doplnila AFP.



Katolícka cirkev vo Francúzsku zažila v posledných rokoch niekoľko odhalení o sexuálnom zneužívaní duchovnými. V súvislosti s týmito škandálmi sa spomínalo v poslednom čase i meno rehoľníka známeho ako Abbé Pierre, ktorý sa stal známym pre svoju pomoc chudobným.



Ulrich sa stal parížskym arcibiskupom po tom, ako pre svoj "nejednoznačný" vzťah so ženou z tejto funkcie v roku 2021 odstúpil Michel Aupetit, ktorý po ničivom požiari katedrály Notre Dame veľmi aktívne pomáhal zhromaždiť financie na reštaurátorské práce.