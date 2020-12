Na zoznam dedičstva UNESCO pribudlo fínske saunovanie i niečo z ČR

Helsinki/Rím 18. decembra (TASR) - Fínska kultúra saunovania, česká tradícia výroby vianočných ozdôb z fúkaných sklenených perličiek, ale tiež umelecká výroba sklenených korálikov, typická pre Taliansko a Francúzsko, sa vo štvrtok stali novými položkami na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Informovali o tom agentúry DPA, AFP a český Deník N.



"Saunovanie je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, ale aj slávností, ako aj pohody a životného štýlu Fínov," uviedla podľa DPA fínska ministerka vedy a kultúry Annika Saarikková. Vďaka zaradeniu na zoznam UNESCO sa podľa nej tzv. fínska kultúra saunovania stane na svete ešte známejšia.



"Ľudia si (v saunách) prečistia svoje telá i mysle a získajú pocit vnútorného pokoja," uviedlo vo vyhlásení UNESCO.



Takmer 90 percent z celkových 5,5 milióna obyvateľov Fínska si pobyt v saune dopraje raz za týždeň. Vo Fínsku pritom existuje 3,2 milióna sáun. Sauny môžu mať viacero podôb i veľkostí, môžu byť vykurované elektricky, drevom, prípadne ohrievané infražiaričom. Fínsko sa na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO dostalo vôbec po prvý raz.



Na zoznam UNESCO vo štvrtok pribudla aj česká tradícia výroby vianočných ozdôb z fúkaných sklenených perličiek. Tradícia je typická pre obec Poniklá v okrese Semily v Libereckom kraji. Takéto ozdoby tam vyrába rodinná dielňa Rautis a jej spolupracovníci. Poniklá je jediným miestom na svete, kde sa dodnes toto tradičné remeslo z konca 19. storočia uchovalo, uvádza český Deník N. Pre ČR je to už siedmy zápis do zoznamu UNESCO, kde sa viackrát dostalo aj spolu s inými krajinami vrátane Slovenska (s modrotlačou i bábkarstvom).



V prípade podobnej umeleckej výroby sklenených korálikov sa o zápis do zoznamu svetového nehmotného dedičstva so spoločnou žiadosťou uchádzali Taliansko s Francúzskom. Výroba týchto jemných a zložitých korálikov je špecifická obzvlášť pre benátske súostrovie Murano, kde remeselníci vyrábajú sklo už stáročia. Šéf vlády severotalianskeho regiónu Benátsko Luca Zaia rozhodnutie o zaradení privítal a vyjadril vieru, že pomôže remeselníkom, ktorých ťažko zasiahla pandémia.