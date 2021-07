Na zoznam UNESCO pribudla vôbec prvá prírodná lokalita v Česku

Praha 28. júla (TASR) - Jizerohorské bučiny nachádzajúce sa sa na severe ČR boli v stredu zaradené na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO. Rozhodol o tom Výbor UNESCO pre svetové dedičstvo. Bučiny sa na tento zoznam dostali ako vôbec prvá prírodná lokalita v ČR, píše spravodajský portál Novinky.cz.



Jizerskohorské bučiny zaberajú približne 27 štvorcových kilometrov na severnom úbočí Jizerských hôr od obce Oldřichov v Hájích po kúpele Libverda. Územie je pozoruhodné zmiešanými a bukovými lesmi na strmých svahoch s unikátnou geomorfológiou. Ich najcennejšia vnútorná časť má zhruba desať štvorcových kilometrov a okolo nej je ochranné pásmo s veľkosťou približne 17 štvorcových kilometrov. Ide o jedno z najzachovalejších a najcennejších území v Chránenej krajinnej oblasti Jizerské hory, píšu Novinky.cz.



Riaditeľ Agentúry ochrany prírody a krajiny (AOPK) František Pelc po skúsenostiach z iných prírodných lokalít zaradených na zoznam UNESCO však nepredpokladá, že by záujem turistov o toto miesto výrazne stúpol. "Navýšenie návštevnosti v súvislosti s fenoménom UNESCO je spravidla v rádoch percent - päť, desať, dvadsať. To nie je nič dramatické," povedal.



Výbor UNESCO pre svetové dedičstvo toto rozhodnutie prijal počas svojho 44. zasadnutia, ktoré sa v týchto dňoch koná v čínskom meste Fu-čou, a to prevažne formou videokonferencie.