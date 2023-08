Na zoznam zahraničných agentov zaradili aj bývalého Putinovho poradcu

Moskva 19. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo na zoznam tzv. zahraničných agentov aj bývalého ekonomického poradcu Kremľa Andreja Illarionova. Informácia o tom bola zverejnená ako obvykle - v piatok, uviedla v sobotu agentúra Reuters.



Osoby zaradené na zoznam zahraničných agentov sú úradmi v Rusku monitorované, pričom musia príslušným orgánom poskytovať podrobné informácie o zdrojoch svojich príjmov, výdavkoch a rôznych aktivitách, v opačnom prípade im hrozí trestné stíhanie.



Illarionov v roku 2005 ukončil spoluprácu s Kremľom a presťahoval sa do Spojených štátov, pričom momentálne pôsobí vo washingtonskom Centre pre bezpečnostnú politiku. Je známy svojou kritikou invázie ruskej armády na Ukrajinu a ruskú politiku posledných rokov označuje za "katastrofu".



Ruské ministerstvo spravodlivosti Illarionovovo zaradenie na zoznam zahraničných agentov zdôvodnilo tým, že "šíril nepravdivé informácie" o ruských úradoch a ich rozhodnutiach, pričom aj ako respondent na informačných platformách zahraničných médií.



Samotný Illarionov sa k tejto záležitosti bezprostredne nevyjadril.



Okrem Illarionova bolo na zoznam zahraničných agentov v piatok zaradených ešte ďalších šesť ľudí: aktivisti Vladimir Dovganov a Sardylana Kondakovová, politológ Andrej Piontkovskij, ľudskoprávny aktivista a bývalý člen prezidentskej Rady pre ľudské práva Sergej Krivenko, spisovateľka Tatiana Sotnikovová a poetka, spisovateľka a kritička Linor Goraliková.



Status zahraničného agenta získali najmä za svoju kritiku tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Kremeľ nazýva vojnu rozpútanú voči susednej Ukrajine,a šírenie nepravdivých informácií o nej.



Goralikovej ministerstvo vytklo aj to, že propagovala LGBT+ vzťahy, "čo je v rozpore so štátnou politikou zachovávania a posilňovania tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt, ako aj s ústavnými prioritami v oblasti ochrany rodiny, materstva a detstva" a zapájala sa aj do zbierok na podporu Ukrajiny.