Na zozname nehmotného dedičstva UNESCO je už aj hodinárske remeslo

Paríž 16. decembra (TASR) - Výrobné postupy v hodinárskom remesle z francúzsko-švajčiarskeho regiónu Jura i severoafrický pokrm kuskus sa v stredu stali novými položkami v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Informovala o tom agentúra AFP.



V oboch prípadoch sa o zápis do zoznamu svetového nehmotného dedičstva uchádzali skupiny štátov.



Oblasť horského masívu Jura, ležiaceho vo východnom Francúzsku a severozápadnom Švajčiarsku, je považovaná za kolísku európskeho hodinárstva a časomeračstva a ľudia sa tam týmto remeslám venujú už celé stáročia.



Spoločný francúzsko-švajčiarsky spis s návrhom na zápis bol UNESCO predložený v marci minulého roku. Zahŕňal zoznam zručností spojených s remeselnou výrobou mechanických hodín a ich umeleckého stvárnenia, čo sa využíva nielen pri výrobe hodiniek, ale aj hodín a iných predmetov určených na meranie a ukazovanie času, ako i pri výrobe rozličných automatov, hudobných skriniek a mechanických spievajúcich vtáčikov.



Len vo Švajčiarsku je v odvetví hodinárstva zamestnaných 57.500 ľudí zo širokého spektra profesií, ktoré sú potrebné na zostavenie krytov a vnútornej mechaniky presných hodiniek.



Hodinárstvo je tretím najväčším exportným odvetvím vo Švajčiarsku, odkiaľ sa vlani vyviezli hodinárske produkty v hodnote 20 miliárd eur.



Pokiaľ ide o kuskus, berberský pokrm obľúbený v regióne severoafrického Maghrebu i mimo neho, žiadosť o jeho zápis do zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO podali spoločne Alžírsko, Maroko, Tunisko a Mauritánia.



Vo svojej spoločnej prezentácii argumentovali, že "kuskus sa podáva na každom spoločenskom alebo kultúrnom podujatí, je súčasne obyčajný i zvláštny" a je symbolom života v komunite. V celom tomto regióne je kuskus základnou súčasťou výživy miestnych ľudí - ako ryža či rezance pre ázijskú kuchyňu, dodala AFP.



Kuskus, sparená hrubozrnná krupica z pšenice, jačmeňa alebo prosa, ktorá je sama o sebe jemnej chuti, sa podáva k mäsu alebo rybám, pikantným duseným jedlám, cíceru a zelenine v rôznych podobách.



Agentúra AFP napísala, že štvorica arabských štátov zaslala žiadosť o zápis o zapísanie do zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO v marci minulého roku, pričom to bol prvý prípad, keď sa štyri krajiny Maghrebu spojili v spoločnom záujme. Táto iniciatíva vzbudila nádej, že toto obľúbené jedlo bude v severnej Afrike začiatkom politického zblíženia.



O zápis kuskusu do zoznamu UNESCO sa totiž v roku 2016 samostatne uchádzalo Alžírsko, čo vyvolalo hnev Maroka. Obe krajiny sa napokon v tejto veci dokázali dohodnúť na spoločnom postupe.



AFP pritom poznamenala, že momentálne sú vzťahy oboch týchto krajín v diplomatickej sfére napäté pri krízu v Západnej Sahare, bývalej španielskej kolónii, ktorú si nárokuje marocké kráľovstvo aj separatisti z frontu Polisario podporovaní Alžírskom.