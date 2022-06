Náčelníci generálnych štábov V4 rokovali o bezpečnostnom dianí

Bratislava 16. júna (TASR) - Náčelníci generálnych štábov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v dňoch 14. – 15. júna stretli v Maďarsku, aby prerokovali aktuálne bezpečnostné dianie nielen v súvislosti s krízou na Ukrajine, ale aj možnosti užšej spolupráce v rámci spoločných vojenských cvičení a potenciálnych transformačných projektov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ako ďalej doplnila, súčasťou zasadania náčelníkov bol aj deň inovačných výziev, počas ktorého tímy z krajín V4 prezentovali svoje autonómne riešenia využiteľné aj pre potreby ozbrojených síl. Cieľom bolo podporiť výmenu znalostí v oblasti bezpilotných pozemných vozidiel, ktoré by sa mali v čoraz väčšej miere nasadzovať aj vo vojenskom prostredí.



Na dni inovačných výziev sa zúčastnil tím za Slovensko, Maďarsko a Českú republiku. Súťažným prostredím boli rôzne variabilné dráhy s prekážkami, pričom autonómne vozidlo muselo absolvovať trasu v čo najkratšom časovom limite. Simulácie vychádzali z reálnych scenárov, ktoré môžu nastať pri využívaní autonómnych robotov v rámci vojenských operácií. Aktivita bola realizovaná v úzkej súčinnosti s Debrecínskou univerzitou.



Slovenský tím zložený z inžinierov a expertov zo spoločnosti RoboTech Vision, s. r. o. v prostredí medzinárodnej konkurencie podľa rezortu obrany dosiahol vo všetkých disciplínach najlepšie časy. "Potvrdil tak, že na Slovensku sa rozvíjajú firmy s vysokým inovačným potenciálom aj pre obranný sektor. Spoločnosť sa orientuje na vývoj mobilnej robotiky, a to najmä na autonómne navigačné algoritmy, umelú inteligenciu, neurónové siete, vizuálne systémy či hlasové povely," dodala hovorkyňa.



MO SR má ambíciu rozvíjať spoluprácu so startupmi a inovačnými firmami, ktoré môžu na základe svojich znalostí a expertízy priniesť do obranného sektora sofistikované riešenia a zároveň tak podporiť aplikáciu nových a prelomových technológií v ozbrojených silách. Táto ambícia je plne v súlade s aktuálnym strategickým smerovaním NATO a EÚ pre oblasť podpory inovácií v obrane.



Účasť slovenského tímu na dni inovačných výziev koordinoval odbor plánovania investícií a financovania projektov MO SR, ktorý sa usiluje o zlepšenie spolupráce ministerstva obrany so spoločnosťami aktívnymi v oblasti vývoja tzv. deep-tech technológií.