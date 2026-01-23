< sekcia Zahraničie
Náčelník českej armády Řehka: Lietadlá L-159 Ukrajine dať môžeme
Prezident, ktorý opakovane tvrdil, že podľa armády Česko štyri lietadlá poskytnúť môže, bol podľa jeho slov o celej situácii dobre informovaný, lebo sa o to zaujíma.
Autor TASR
Praha 23. januára (TASR) - Do sporu medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša o možnom predaji štyroch lietadiel L-159 Ukrajine sa vložil náčelník Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Karel Řehka. Na jeho stanovisko sa ešte v piatok odvolával minister obrany Jaromín Zůna, keď tvrdil, že armáda stroje potrebuje. Řehka v piatok popoludní na tlačovej konferencii uviedol, že v stanovisku armády z minulého roka sa píše, že ČR sa bez týchto strojov zaobíde a môže ich Ukrajine poskytnúť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pred novinármi z dotknutého dokumentu citoval. „Potvrdzujem, že AČR je pripravená vyčleniť štyri kusy predmetných lietadiel pre potreby ozbrojených síl Ukrajiny. Zároveň týmto odporúčam poskytnúť ich formou daru v ich prospech... Napriek tomu, že tieto lietadlá nie sú nepotrebné, nebude v prípade ich darovania ohrozená bezpečnosť ČR,“ píše sa v stanovisku, ktoré podľa Řehku armáda vypracovala vlani v októbri.
Išlo o dodatok k dokumentu z augusta, ktorý podľa jeho slov zrejme nebol taký jednoznačný, a preto s ním mala problém vtedajšia ministerka obrany Jana Černochová, aby ho predložila vláde.
Dodal, že lietadlá L-159 nehrajú v systéme protivzdušnej obrany ČR veľkú rolu a sú v súčasnosti primárne výcvikovým prostriedkom. Zároveň však podotkol, že armáda o osude lietadiel nerozhoduje. „Je to čisto politické rozhodnutie, my ho nijako nespochybňujeme. Ja sa len snažím ozrejmiť tú bramboračku, ktorá tu okolo toho vo verejnom priestore je, aby bolo jasné, čo k tomu teda armáda povedala,“ dodal Řehka s odkazom na odlišné informácie prezidenta a vlády.
Prezident, ktorý opakovane tvrdil, že podľa armády Česko štyri lietadlá poskytnúť môže, bol podľa jeho slov o celej situácii dobre informovaný, lebo sa o to zaujíma. Ministrovi Zůnovi a premiérovi Babišovi, ktorí tvrdili opak, pričom sa odvolávali na stanovisko armády, že stroje potrebuje, to Řehka vraj ešte nemal možnosť vysvetliť.
