Náčelník generálneho štábu britskej armády: Taliban je už možno iný

Londýn 18. augusta (TASR) – Náčelník generálneho štábu britskej armády Nick Carter v stredu pre stanicu BBC uviedol, že svet by podľa jeho mienky mal dať Talibanu čas na zostavenie novej vlády v Afganistane. Iba tak bude možné zistiť, či sa povstalci, ktorých Západ desaťročia považuje za militantov, stali rozumnejšími.



Carter spresnil, že bol už v kontakte s bývalým afganským prezidentom Hámidom Karzajom, ktorý sa v stredu v Kábule stretol s členom vyjadnávacieho tímu Talibanu. Karzaj predtým zverejnil video, v ktorom vyzýva Taliban, aby chránil afganských občanov.



"Musíme byť trpezliví, musíme byť pokojní, musíme im dať priestor na zostavenie vlády a musíme im dať priestor ukázať ich dôveryhodnosť," komentoval Carter pre BBC. "Tento Taliban nemusí byť nutne ten Taliban, ktorý si ľudia pamätajú z 90. rokov."



"Ak im dáme trochu času, možno zistíme, že tento Taliban je skutočne rozumnejší – ale čo jednoznačne musíme mať na pamäti, je to, že oni nie sú homogénnou organizáciou: Taliban je svojím personálnym zložením zrkadlom rôznorodej kmeňovej pestrosti afganského vidieka," myslí si Carter.



Taliban, to boli pôvodne "chlapci z dediny", žijúci v súlade so zásadami tzv. paštúnválí, nepísaného etického kódexu správania sa a tradičného životného štýlu Paštúnov, vysvetlil Carter.



"Možnože ide teraz už o Taliban rozumnejší, menej represívny. A skutočne, ak sa pozriete, akým spôsobom momentálne riadi Kábul, sú tu viaceré náznaky, že naozaj už rozumnejší je," domnieva sa náčelník generálneho štábu britskej armády.