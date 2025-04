Náčelník Vesmírneho velenia USA vyzval na vývoj vesmírnych zbraní

Washington/Colorado Springs 9. apríla (TASR) - Náčelník Vesmírneho velenia Spojených štátov generál Stephen Whiting v utorok na výročnom sympóziu v Colorade vyzval na vývoj vesmírnych zbraní. Podľa neho si ich vyžaduje súperenie s inými mocnosťami vo vesmíre. Informovali o tom coloradské noviny The Gazette, píše TASR.



„Boj vo vesmíre si vyžaduje dôveryhodné a preverené kinetické aj nekinetické spôsobilosti, streľbu a zbrane,“ povedal generál s tým, že na hrozby treba adekvátne reagovať a Spojené štáty musia obnoviť svoje odstrašujúce kapacity vo vesmíre.



Hoci vo svojom prejave podľa The Gazette nespresnil pojem streľby vo vesmíre, v nedávnom vojenskom dokumente tento termín použili na označenie útočných akcií v kozme, ktoré môžu vyradiť satelit, napríklad kybernetickým útokom.



Vesmírne velenie USA, zriadené v roku 2019, sídli na Petersonovej leteckej základni v Colorade. Operačne velí jednotkám z rôznych sektorov amerických ozbrojených síl, pričom osobitne je zodpovedné za obranu priestoru 100 kilometrov a viac nad hladinou mora. Odlišuje sa od Vesmírnych síl USA, najmladšieho vojenského útvaru, ktorý sa v roku 2019 odčlenil od amerického letectva a v súčasnosti funguje ako jedna zo šiestich zložiek ozbrojených síl USA.



Americký generál varoval, že USA musia byť pripravené na dlhotrvajúci konflikt na obežnej dráhe Zeme.



The Gazette upozorňuje, že boj vo vesmíre je pomerne novou myšlienkou, pričom ničenie satelitov so sebou prináša riziko vzniku ďalšieho vesmírneho odpadu. Už terajší vesmírny odpad vyvoláva obavy, že by mohol poškodiť kozmické lode či vesmírne stanice.



Whiting na sympóziu oznámil, že Francúzsko a USA nedávno využili spoločné vesmírne kapacity pri vôbec prvej demonštrácii sily v blízkosti „strategickej vesmírnej lode konkurenta“. Ďalšie podrobnosti k tejto akcii však neuviedol.



„Zbrane vo vesmíre sa kedysi považovali za nepredstaviteľné. Teraz sú však nevyhnutné, aby sme boli v militarizovanej vesmírnej oblasti konkurencieschopní,“ dodal Whiting.



Technologická odnož Vesmírnych síl USA SpaceWERX podľa neho plánuje financovať riešenia na dopĺňanie paliva do satelitov vo vesmíre. Už dávnejšie upozorňoval, že rozhodnutia o operáciách v kozme často ovplyvňuje obmedzené množstvo paliva v satelitoch.



Družice sa tradične vysielajú na obežnú dráhu s takým množstvom paliva, ktoré budú potrebovať počas svojej životnosti, doplnili noviny The Gazette.