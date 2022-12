České mesto Náchod postaví vilu podľa návrhu Kaplického

Praha 13. decembra (TASR) - Magistrát českého mesta Náchod sa dohodol s vdovou po architektovi Janovi Kaplickom, že v areáli starých kúpeľov v miestnej časti Běloves postaví pavilón podľa jeho návrhu. Vilu Platýz navrhol pôvodne pre rezort Konopiště, investor sa tam ale nenašiel. TASR informuje podľa správy spravodajskej stanice ČT24.



Zastupiteľstvo mesta a majiteľka autorských práv podpísali spoločné memorandum. Náklady na výstavbu vily sa odhadujú približne na 100 miliónov korún (zhruba 4,1 milióna eur).



Kaplický hľadal inšpiráciu na dne mora, kde tieto ryby žijú a návrh vily podobných tvarov podľa nich pomenoval. "Postavíme pavilón Jana Kaplického, ktorý bude určený predovšetkým pre kúpeľnú starostlivosť," povedal starosta Náchoda Jan Birke. Stáť bude neďaleko minerálneho prameňa Ida.



"Aj keď sa nám už v Taliansku podarilo postaviť veľmi symbolický objekt pre Múzeum Enza Ferrarriho, tak by som si priala, aby mal Jan Kaplický svoj objekt aj v rodnej krajine," povedala majiteľka autorských práv Eliška Kaplická Fuchsová.



"Ten projekt nie je okázalý, je veľmi moderný, je veľmi dynamický, zaujímavý, vzdušný a je postaviteľný," poznamenal starosta. Nebýva obvyklé, aby sa stavali domy podľa návrhov nežijúcich autorov.



"Je to typický Jan Kaplický - organické tvary, inšpirácia prírodou, oblúky, jediný múr nebude rovný," povedal predseda Komory architektov Jan Kasl.



Náchod chce začať stavať do dvoch rokov. Vo februári 2023 usporiada sympózium architektov. Z nich musí vybrať projektanta, ktorý štúdiu rozkreslí, vysvetľuje ČT24.



"Druhým krokom je verejná debata. Ak dopadne tak, ako by sme si všetci priali, je našou svätou povinnosťou ísť tomu naproti," uviedol riaditeľ Nadačného fondu Kaplický Centre Jozef Lucák.



Jan Kaplický (1937-2009) pred 16 rokmi vytvoril pre Prahu návrh Národnej knižnice. Po búrlivej verejnej debate sa však táto netradičná budova podľa jeho návrhu nepostavila.