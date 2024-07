Nacistická babička z Nemecka sa voči rozhodnutiu súdu z júna odvolala

Hamburg 12. júla (TASR) - Známa 95-ročná popieračka holokaustu Ursula Haverbecková sa odvolala proti odsúdeniu za podnecovanie k nenávisti, uviedli v piatok nemecké média. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hamburský súd Haverbeckovú odsúdil v júni na 16 mesiacov väzenia. Ozrejmil však, že štyri mesiace z trestu sa budú považovať za "odpykané" z dôvodu dlhých prieťahov v súdnom konaní. Do úvahy ale bral aj rozsudok z roku 2022, v ktorom jej berlínsky súd uložil trest odňatia slobody na jeden rok nepodmienečne. Haverbecková bola pre popieranie holokaustu za mrežami už niekoľkokrát.



Podľa obžaloby Nemka 21. apríla 2015 počas procesu s bývalým príslušníkom SS Oskarom Gröningom novinárom povedala, že koncentračný tábor Auschwitz nebol vyhladzovací, ale pracovný. Počas rozhovoru pre regionálnu televíziu NDR tiež poprela, že by v tábore na území dnešného poľského Osvienčimu dochádzalo k masovému zabíjaniu ľudí. Podľa historikov pritom nacisti usmrtili iba v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau najmenej 1,1 milióna ľudí.



Nemecké súdy sa s vyjadreniami Haverbeckovej zaoberali opakovane v priebehu dvoch desaťročí. Prvýkrát ju odsúdili v roku 2004 na zaplatenie pokuty a v roku 2018 išla do väzenia na dva roky.