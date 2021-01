Nácvik Bidenovej inaugurácie narušil neďaleký požiar

Washington 18. januára (TASR) - Washingtonský Kapitol, sídlo amerického Kongresu, v pondelok dočasne uzavreli počas nácviku inaugurácie nového prezidenta Joea Bidena. Stalo sa tak po tom, ako v zariadení pre bezdomovcov vzdialenom jednu míľu od Kapitolu vypukol požiar. Informovala o tom agentúra AP.



Bezpečnostné zložky však neskôr uviedli, že nedošlo k ohrozeniu verejnosti a požiar by nemal predstavovať hrozbu v súvislosti so stredajšou inauguráciou.



Šéf Polície Kapitolu z preventívnych dôvodov nariadil uzavretie oblasti a evakuáciu niektorých účastníkov nácviku. Hasičom sa podarilo požiar uhasiť.



Ľudia, ktorí boli prítomní na inaugurácii, uviedli, že príslušníci bezpečnostných kričali: "Toto nie je cvičenie."



Uzavretie Kapitolu po asi hodine a pol odvolali.



Priaznivci odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa v stredu 6. januára vtrhli do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo.



To vyvolalo obavy v súvislosti s bezpečnosťou počas inaugurácie, píše AP. Ulice v okolí Kapitolu sú uzavreté a v uliciach majú byť prítomné desaťtisíce príslušníkov Národnej gardy a iných bezpečnostných zložiek.