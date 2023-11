Pentagón: Nad Gazou lietajú americké drony, hľadajú rukojemníkov

Washington 3. novembra (TASR) - Spojené štáty používajú nad pásmom Gazy prieskumné drony s cieľom získať informácie, ktoré by mohli viesť k oslobodeniu viac než 240 rukojemníkov zadržiavaných palestínskou militantnou skupinou Hamas. Oznámil to v piatok Pentagón, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hovorca Pentagónu brigádny generál Pat Ryder vo vyhlásení uviedol, že americké bezpilotné lietadlá "poskytujú poradenstvo a pomoc nášmu izraelskému partnerovi pri jeho úsilí o záchranu rukojemníkov".



"Tieto lety bezpilotných lietadiel sa začali po útoku Hamasu na Izrael 7. októbra," spresnil Ryder.



Izrael na útok Hamasu reagoval tvrdým leteckým, pozemným a námorným útokom na Gazu.



Spojené štáty po útoku Hamasu urýchlene poskytli Izraelu vojenskú pomoc a posilnili svoju prítomnosť v regióne o ďalšie vojnové lode, lietadlá protivzdušnej obrany aj vojenské jednotky.



Vojna medzi Izraelom a Hamasom sa premietla aj do zvýšeného počtu raketových a dronových útokov na americké jednotky v Iraku a Sýrii. Pentagón z týchto útokov obviňuje skupiny podporované Iránom.