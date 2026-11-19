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Nad hlavou veľvyslankyne EÚ na Ukrajine Mathernovej vybuchol dron
Mathernová uviedla, že dron nad jej hlavou explodoval v čase, keď spolu s kolegyňou Mayou vystupovala z obrneného auta pri svojom hoteli. Ochrankár veľvyslankyňu EÚ rýchlo eskortoval dovnútra.
Autor TASR
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Kyjev 19. novembra (TASR) - Nad hlavou veľvyslankyne Európskej únie na Ukrajine Kataríny Mathernovej vo štvrtok vybuchol ruský dron. Slovenská diplomatka o tom informovala na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
Mathernová uviedla, že dron nad jej hlavou explodoval v čase, keď spolu s kolegyňou Mayou vystupovala z obrneného auta pri svojom hoteli. Ochrankár veľvyslankyňu EÚ rýchlo eskortoval dovnútra. „S Mayou sme sa zrútili na pohovku v hotelovom átriu, doslova sme sa triasli. Sedeli sme. Dlho,“ priblížila.
Dron bol podľa veľvyslankyne zostrelený v úplnom centre Kyjeva neďaleko hotela, v ktorom je ubytovaná. Mathernová uviedla, že v rovnaký deň boli poškodené veľvyslanectvá štyroch krajín v Kyjeve vrátane holandského a niekoľko obytných budov.
Mathernová ďalej uviedla, že je na ceste do Ľvova. „Po tejto tesnotke stále lapám po dychu. Vážte si, čo znamená žiť v mieri priatelia,“ dodala na Facebooku.
Mathernová uviedla, že dron nad jej hlavou explodoval v čase, keď spolu s kolegyňou Mayou vystupovala z obrneného auta pri svojom hoteli. Ochrankár veľvyslankyňu EÚ rýchlo eskortoval dovnútra. „S Mayou sme sa zrútili na pohovku v hotelovom átriu, doslova sme sa triasli. Sedeli sme. Dlho,“ priblížila.
Dron bol podľa veľvyslankyne zostrelený v úplnom centre Kyjeva neďaleko hotela, v ktorom je ubytovaná. Mathernová uviedla, že v rovnaký deň boli poškodené veľvyslanectvá štyroch krajín v Kyjeve vrátane holandského a niekoľko obytných budov.
Mathernová ďalej uviedla, že je na ceste do Ľvova. „Po tejto tesnotke stále lapám po dychu. Vážte si, čo znamená žiť v mieri priatelia,“ dodala na Facebooku.